Fyrer tilbake mot van Dijk: – Mye arroganse

Liverpool-Manchester United 0-0



– Det er mye arroganse som kommer ut av ham når han «disser» Manchester United på den måten, sier Keane i Sky Sports' studio.

Den frittalende United-legenden reagerer på intervjuet Virgil van Dijk gjorde etter kampen.

Liverpool dominerte på statistikkene.

Hjemmelaget hadde et ballinnehav på 69 prosent, og noterte seg for 34 skudd mot Uniteds 6.

Van Dijk var en frustrert mann etterpå.

– Det var bare ett lag som prøvde å vinne kampen. Dessverre skjedde det ikke. Vi vil vinne alle kamper, og spesielt mot et lag som dem, siteres nederlenderen på av Sky Sports.

FYRER: Roy Keane er ikke kjent for å holde tilbake. Han reagerer på det Virgil van Dijk sa etter kampen. Foto: John Walton

– Det er frustrerende siden vi var overlegne på alle områder og de bare håpte på kontringer for å straffe oss. Til slutt er de kjempefornøyde med ett poeng, og vi er skuffet, fortsatte 32-åringen.

Midtstopperen får en syrlig tilbakemelding fra Keane.

– Han trenger en påminnelse om at han spiller for en klubb som har vunnet én tittel (i Premier League) på 30 år eller noe sånt. Manchester United er i en dårlig stim, akkurat som Liverpool var det i mange år. Så kanskje den arrogansen slo tilbake på ham i dag, undres United-legenden.

PROTESTERTE: Virgil van Dijk ville ha straffe da ballen spratt i hånden på Luke Shaw. Dommerne i VAR-bussen var uenig med Liverpool-stjernen. Foto: Jon Super / AP / NTB

Keane gir seg ikke der.

– Han sier at Manchester United var kjempefornøyde og at bare ett lag kom for å spille. Ja, jeg kom til Anfield mange ganger med Manchester United hvor Liverpool hadde det tøft og var fornøyde med uavgjort.

– Resultatet er den viktigste statistikken. Liverpool hadde sjanser og tok dem ikke. Det er deres egen feil, påpeker 52-åringen.

Tidligere Liverpool-spiller Daniel Sturridge er uenig med ekspertkollegaen sin.

– Jeg synes ikke Virgil van Dijk er respektløs overfor Manchester United. Han sier at «vi spilte hjemme, vi forventet å gå ut dit og prøvde å få et resultat».

– Jeg tror bare han er skuffet over at Liverpool ikke gikk ut der og gjorde det de vanligvis klarer. Det funket ikke for dem. De prøvde, men klarte ikke å bryte dem ned, vurderer Sturridge, ifølge BBC.