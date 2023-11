Fyrer løs mot Vålerenga: – Det er ingenting positivt med dem

Man kan trygt si at det har vært noen magre fotballår for Rosenborg de siste årene. Så også for klubbens damelag.

Som Trondheims-Ørn gikk de fra den ene tittelen til den andre på 90- og tidlig 2000-tallet. Nå har det gått 20 år siden forrige gang Norges mestvinnende kvinnelag fylte på premieskapet.

– Det er jo klart at det tærer på, for vi jobber for dette hver eneste dag. Fotballen er tøff. Når vi ikke når målsettingene, så gjør det noe med oss ellers i hverdagen også. Men så blir vi på en måte veldig tent nå også, på å gjøre en god prestasjon og viser at vi er et bedre lag enn Vålerenga, sier RBK-kaptein Mali Næss til TV 2.



Sammen med lagvenninnene Anna Jøsendal og Emilie Nautnes møter hun TV 2 på karaokebaren Sing Sing i Trondheim.

PÅ VEI TIL ULLEVAAL: RBK-trioen varmer opp med gamle cupfinale-slagere før lørdagens finale. Foto: Per-Atle Karlsen

Der får trioen både testet gamle, trønderske cupfinale-slagere og sendt et par stikk i retning hovedstaden.

– Jeg synes jo at vi viser det litt på Lerkendal at vi spiller bedre fotball, for å være helt ærlig. Det eneste vi tenker på er å vinne den kampen. Vi skal ta det gullet og vi skal ta en liten revansje, sier Emilie Nautnes.



Over 20 år siden sist

Både Nautnes og Jøsendal har god erfaring med å møte Vålerenga i cupfinale.

GOD ERFARING: Både Nautnes og Jøsendal har gode minner fra tidligere cupfinaler mot nettopp Vålerenga. Foto: Per-Atle Karlsen

Førstnevnte scoret to mål som LSK-spiller da hovedstadslaget tapte finalen 1–5 i 2019, mens Jøsendal var en del av Avaldsnes-laget som slo Enga 1–0 i finalen i 2017.

– Det skal gjentas, gliser Nautnes, før Jøsendal legger til:

– Nå har begge vi gjort det, så det viser at det er fullt mulig. Det finnes ingen bedre følelse enn å slå de, så er det ingen verre følelse enn å bli slått av de heller. Vi må gå all in og vinne, sier Jøsendal.

Men der det er 20 år siden forrige seriemesterskap for Trondheims beste damelag, må man enda lenger tilbake for å finne sist cupgull.

GODT HUMØR: Lørdagens alvor har enda ikke tatt gjengen i RBK-leiren. Foto: Per-Atle Karlsen

– Det var vel 2002. Da var jeg ett år. Da lå jeg sikkert på fanget til mamma og fikk melk, holdt jeg på å si, ler Jøsendal.

Ut mot gullvinneren: – Spiller dårlig fotball

Der Vålerenga trakk det lengste strået i serien, var det Rosenborg som kunne juble for seier mot seriemesteren i sesongens siste kamp.

Med 3–0 på Lerkendal forrige helg i bagasjen, er det nå optimisme å spore i Trondheim.

– Jeg tenker at vi bare må ta med oss den selvtilliten fra prestasjonen på Lerkendal inn i cupfinalen. Jeg ser for meg at det er en fordel for oss. Nå hadde ikke Vålerenga noe å spille for, men samtidig var vi det klart beste laget, sier Næss.



INGEN STERKE ENGA-FØLELSER: Kyniske, litt ufine og litt cocky. Det er beskrivelsen RBK-jentene bruker om Vålerenga. Foto: Per-Atle Karlsen

Trioen er også tydelige på at de har lite til overs for sin cupfinale-motstander.

– Det er vel kanskje det laget vi unner minst å vinne. Jeg synes de er litt ufine og litt cocky, sier Næss, før Nautnes følger opp:

– Det er ingenting positivt med dem. De er kyniske, slår ballen langt og spiller dårlig fotball, sier Nautnes.

– Hvor viktig er det for dere å vinne denne finalen?

– Det er sykt viktig. Det betyr så mye for hele gjengen her og for min egen del, det å sitte igjen med noe en kan se tilbake på. Det betyr utrolig mye, sier Jøsendal.

GÅR FOR GULL: Det er kun seier som gjelder når RBK jakter sin første cuptriumf på damesiden siden 2002. Foto: Per-Atle Karlsen

– I og med at det ikke ble noe seriegull er vi veldig tente på å ta det cupgullet. Ender det med sølv og gull har vi på en måte gjort en god prestasjon. Jeg er uansett stolt av jentene og laget. Vi skal ta det gullet, avslutter Næss bestemt.