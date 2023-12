Fyrer løs mot Jakob: «Åh, du har ingen anelse»

I podkasten «The Sunday Plodcast» blir det bemerket at Ingebrigtsen stort sett løper med harer, eller fartsholdere, og at han tapte «det ene løpet» der han løp uten.

– Han er lett å slå, antar jeg?

– Ja, jeg tror folk vil begynne å innse det litt nå, men jeg tror ikke han gjør det, for det er et ganske stort ego på han der, svarer Josh Kerr.

Han fortsetter:

– Han hadde en fartsholder da han vant OL i 2021, i Cheruiyot. Hvis du ser litt nærmere på det, vinner han ikke mange løp uten fartsholdere. Jeg elsker om han hører på dette.

Ingebrigtsen var den store favoritten på 1500-meteren i VM i Budapest.

Han ble slått av Kerr på oppløpet. Etterpå avslørte Sandnes-gutten at han hadde slitt med sykdom i opptakten til løpet.

SLÅTT: På oppløpet stakk Josh Kerr ifra Jakob Ingebrigtsen under VM i Budapest. Foto: Matthias Schrader / AP / NTB

Ingebrigtsen uttalte også at Kerr «bare var den neste». Det gjorde skotten irritert. I etterkant kalte han utspillet respektløst, noe som ble kalt «stakkarslig» av storebror Henrik.

Nå fyrer altså briten løs igjen mot Norges løper-ess.

– Det var et spørsmål tidligere i sesongen i denne gaten: «Er du bekymret for at det ikke er fartsholdere i VM?». Og jeg tror svaret hans var: «Når fartsholderen ikke er der, er jeg fartsholderen». Da tenkte jeg: «Åh, du har ingen anelse».

– Jeg tenkte at du har vunnet så mange løp, løpt så fantastisk hele sesongen, at du må være omringet av så mange ja-mennesker at du ikke innser at du har svakheter. Og jeg tror det var en del av fallet hans, fortsetter Kerr.

Neste sesong er OL i Paris hovedmålet for rivalene. Jakob får med seg en advarsel fra Kerr.

– Hvis han ikke innser at han har noen store svakheter, kommer han ikke til å vinne gull på 1500 meter neste år. Og som dere skjønner, det er greit for min del, sier Kerr.

TV 2 har vært i kontakt med Ingebrigtsen-brødrenes rådgiver, Espen Skoland. Han melder at de ikke har noe behov for å kommentere utspillene.

NRK omtalte saken først i Norge.