Fyrer løs etter trusler: – Veldig feigt og ufint

Forrige uke ble Kjetil Rekdal og assistent Geir Frigård sparket av Rosenborg.

I etterkant fortalte 54-åringen om flere uhyggelige meldinger på telefonen.

– Du vet jo aldri det før du står oppi det. Jeg tror jeg har over 600 ubesvarte anrop fra gårsdagen, nesten tusen tekstmeldinger. Det er enorme tall. Det er en innboks og mobilsvarer med ymse ting, sa Rekdal til VG.

Videre ville han ikke være konkret på hva som sto i de «ymse» meldingene, annet enn at det dreide seg om trusler.



Maalen: – Veldig trist

Mandag holdt etterfølgeren Svein Maalen sin første trening som Rosenborg-trener. Etterpå var han klar på hva han mente om meldingene.

– Det er veldig trist, fastslår Maalen overfor til TV 2.



NY SJEF: Svein Maalen i aksjon under sin første trening som Rosenborg-trener mandag formiddag. Foto: Anneli Isaksen / TV 2

– Det er en mann som har prøvd, og har gjort, en veldig god jobb for Rosenborg. Han er et flott menneske, og det er synd at man blir utsatt for slike ting i treneryrket.

Kaptein Markus Henriksen har også fått med seg meldingene i gamlesjefens innboks.

– Jeg synes det er veldig feigt og ufint. Selv om Kjetil er en offentlig person og tøff i skallen, så er det aldri hyggelig å motta noe slikt. Det bør folk holde seg for god til, sier veteranen.



– Blir en utfordring

Trener Maalen legger til at hans oppfatning er at de fleste i og rundt Rosenborg har gode verdier og ønsker folkene ombord alt godt.



Nå konsentrerer 45-åringen seg om første kamp som RBK-sjef. Det er bare seks dager til Sarpsborg 08 venter på Lerkendal.

TILSKUERE: Rosenborg-tilhengerne stilte mannsterke for å overvære Maalens første trening. Foto: Anneli Isaksen / TV 2

Maalen har allerede varslet store endringer, og erkjenner at han har kort tid på seg til å få formasjonsomleggingen fra 3-5-2 til 4-3-3 til å sitte.

– Det blir en utfordring. Vi gjør en stor endring, både når det gjelder spillestil, men også prinsipper. Men vi går for det. I dag startet vi med side én, to og tre i læreboken, så må vi bare få dette til å sitte så fort som mulig.