Stjernespillerne kjenner hverandre fra tiden i Red Bull Salzburg.

Szoboszlai har tidligere omtalt Haaland som en av sine beste venner, og har fortalt at jærbuen ga ham tips til hvor han burde bo etter at han signerte for Liverpool i sommer.

Mellom Liverpool og Manchester er det bare en times kjøretur.

Ifølge Ungarske M4 Sport har Szoboszlai slått seg ned i et leilighetskompleks mellom byene.

GODE RÅD: Erling Braut Haaland skal ha pekt ut hvor Dominik Szoboszlai burde bo. Foto: JASON CAIRNDUFF

Testet det Haaland gjorde

Både dem, Liverpool Echo og Goal siterer et nesten times langt intervju midtbanespilleren har gjort med «Fodball», der han forteller om Haalands vaner.

– Da jeg spilte i Salzburg, mediterte jeg med ham to eller tre ganger fordi vi var i samme rom. Først tenkte jeg at det var dumt, men så ble jeg med, sier Szoboszlai.

Haalands spesielle metoder er ikke ukjente.

Lagkamerater som Kyle Walker og Jack Grealish har tidligere hyllet superspissen for måten han tar vare på kroppen sin.

Det samme gjorde tennisstjernen Novak Djokovic da TV 2 møtte ham under Gullballen-utdelingen.

Serberen sa at han gjør mange av de samme tingene.

Norges superspiss er blant annet ekstremt opptatt av søvn, og bruker oransje briller for å skjerme seg fra blått mobillys om kvelden.

Szoboszlai forteller at han testet et par etter tips fra kameraten.

– Det hjalp ikke meg, men det er kanskje fordi jeg ikke trodde på det like mye som han gjorde, forklarer ungareren.

Hjemmebesøk

Haaland har selv fortalt om flere av sine spesielle vaner, og senest i rekken er «nesepusting».

Skal man tro Szoboszlai, har nok Haaland enda flere vaner som folk flest kanskje ikke vet om.

– Jeg har vært i leiligheten hans. Fyren er litt syk, sier Liverpool-spilleren spøkefullt.

I sin nye klubb har ungareren møtt en annen stjernespiller som følger et strengt regime; Mohamed Salah (31).

Ifølge Szoboszlai strammet egypteren opp da han ble 28 år.

– Da bestemte han seg for ikke å spise pasta, brød og i utgangspunktet drikker han ikke alkohol, siteres Szoboszlai på.