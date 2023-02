«Funkygine» jubler etter penge-vedtak

Hundekjørerforbundet gjør det gratis for barn og unge å delta på konkurranser. – Et steg i riktig retning, sier Jørgine Massa Vasstrand.

«To døgn med Femundløpet er over og jeg sitter igjen så stappfull av inntrykk og opplevelser at det kommer til å ta noen dager å lande!», delte Jørgine «Funkygine» Massa Vasstrand (33) på Instagram nylig.

Nå håper hun at flere barn og unge kan få oppleve sporten, etter at et ferskt vedtak i Norges Hundekjørerforbund har gjort det gratis for å delta i løp for barn og unge.

FEMUNDLØPET: Jørgine Massa Vasstrand Foto: Privat /Instagram

– Et utrolig bra og ikke minst viktig tiltak! En større og større andel barn og unge oppfyller ikke minimumsanbefalingen for fysisk aktivitet og det burde vært langt mer fokus på å tilrettelegge for at denne trenden snur, sier Jørgine Massa Vasstrand til TV 2.

Håper flere kommer etter

Funkygine mener det er et steg i riktig retning å redusere kostnader knyttet til idrett og fritidsaktiviteter.

– I tillegg er organiserte fritidsaktiviteter en viktig arena for både mestring og felleskap. Jeg håper flere lar seg inspirere av Hundekjørerforbundet.

Frode Flathagen, som er president i forbundet, håper flere små forbund kan la seg inspirere til å ta grep.

– Vi ser at belastningen på familieøkonomien i dag stor og at dette går utover den generelle deltakelsen i norsk idrett, sier Flathagen.

TV 2 har i flere saker satt fokus på at foreldre har utfordringer med å betale for idrettsaktiviteter.

Forbrukerøkonom Silje Sandmæl har også tatt til ordet for at noe må gjøres med prisnivået.

VIL REKRUTTERE FLERE: Barn og unge kan få teste hundekjøring gjennom gratis løp. Foto: Ina Bolmstedt

– Treningstilbudene er stort sett allerede gratis. Forbundet vurderte at gratis deltakelse på løp er den faktoren som er den største økonomiske barrieren hos oss, sier Flathagen.

Startavgift skal være gratis for deltakelse på løp for barn og ungdom opp til 19 år i grenene nordisk og barmark og det samme gjelder opptil 18 år i grenen slede.

Unge som deltar i langdistanse, vil også få sterkt reduserte startavgifter.

GRATIS: Vil minske den økonomiske barrieren for de yngste i hundekjørersporten. Foto: Ina Bolmstedt

Får bort fokus på egne prestasjoner

Jørgine Massa Vasstrand håper dette bidrar til at flere barn og unge får øynene opp for idretten.

– Hundekjøring innebærer ikke bare fysisk aktivitet, men fokuset på egne prestasjoner blir underordnet samspillet med hundene. Det tror jeg er sunt.

SAMSPILL: Funkygine med hundene. Foto: TV 2

At idretten er utendørs er en ekstra bonus, tror treningsprofilen.

– Man får verdifulle erfaringer når det kommer til vær, vind og natur. At barn og unge blir glad i å være ute tror jeg øker det generelle aktivitetsnivået.