Fullstendig knusende: – Helt vanvittig!

Carlsen trenger bare to av fire poeng for å avgjøre på søndag.

Verdensmesteren har hatt full kontroll i finalen av Julius Baer Generation Cup så langt. Det gode spillet skulle bare fortsette i første finaledag.

De to første partiene ble rent Carlsen-show. Indiske Arjun Erigaisi, som de siste månedene har gjort et kraftig byks på verdensrankingen, var nærmest sjanseløs mot nordmannen.

Rosen kom på løpende bånd i TV 2s sjakkstudio.

– Det er helt vanvittig, det Magnus presterer nå, kommenterte sjakkekspert Jon Ludvig Hammer.

– Det er jo spennende partier, og det kunne vippet begge veier. Men hele tiden er han på riktig side av komplikasjonene som skapes, utdyper stormesteren.

Remis i dagens tredje parti var godt nok til å avgjøre første finaledag. Det så ut til at Erigaisi kunne slå tilbake med de sorte brikkene, men igjen klarte verdensmesteren å ta tilbake kontrollen. Han styrte deretter inn partiet til remis.

Finalen spilles over to dager med opp til fire partier i hver match. Etter seier i første halvdel av finalen, må Erigaisi slå Carlsen på søndag for å kunne ta matchen til omspill.

