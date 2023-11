Full konflikt: – Skjønner ikke hva vi har gjort galt

– De gjør én ting, sier noe annet, og gjør det tredje. Det er veldig rart, sier Jon Erik Eriksen, president i NBF og leder av forbundsstyret.

– Forbundsstyret er bedt om å ivareta sitt overordnede ansvar for organisasjonen og ta nødvendige grep, sier Eriksen.

– Seksjonsstyret har ikke etterkommet egne forslag, ei heller de tilbakemeldingene som de har fått fra forbundsstyret, fortsetter han.

– I forkant av årsmøtet i 2022 fattet administrasjonen en økonomisk bekymringsmelding til innebandyseksjonen. Etter det har økonomi vært oppe i flere forbundsstyremøter, sier Eriksen.

– Seksjonsleder i innebandy har deltatt på disse møtene.

Han legger til:

– Det virker ikke som informasjonen er bragt videre til seksjonen. Hvorfor vet jeg ikke. Det har blitt tatt opp, selv om det ikke er blitt protokollført. Det er fullt mulig at beskjeden ikke har kommet frem til Seksjonsstyret.

– Vi ser nå at vi kunne protokollført det bedre. Det kan jeg innrømme at vi har vært litt svake på, og det er noe som vi kan bli bedre på.

– Seksjonsstyret sier at dere ikke var interessert i å finne løsninger og kaller avgjørelsen deres udemokratisk. Hva tenker du om det?

– Skal seksjonsstyret ilegge klubbene avgifter, må det ha en demokratisk forankring. Det betyr at dette må vedtas på et årsmøte. Seksjonsstyret motsatte seg å kalle inn til et årsmøte for å fatte nødvendige demokratiske vedtak. Det framstod også at seksjonsstyret ikke ønsket å informere klubbene om den krevende situasjonen seksjonen var kommet i. Her var det nødvendig å ta ansvar for å sikre organisasjonens økonomiske grunnlag og god kommunikasjon i organisasjonen svarer NBF-president Eriksen.

– Regionene har gitt tilbakemelding på at forbundsstyret måtte ivareta sitt overordnede ansvar. Alle klubbene er tilsluttet regionene, så når regionene mener at forbundsstyret må gjøre noe, er det å betrakte som en tydelig demokratisk føring for forbundsstyret.

– Jeg påstår at vi tar ansvar med den beslutningen vi har tatt. Vi tolker ingenting i negativ favør. Forbundsstyret har tatt sitt ansvar for situasjonen og er opptatt av igjen å etablere god kommunikasjon i organisasjonen og involvere klubber og regioner i den videre prosessen.

– Jeg har forstått at seksjonen har et helt annet syn på dette. Det tar vi til etterretning.

– Hvordan har kommunikasjonen vært?

– Frem til september i fjor var den utmerket. Etter det har den ikke vært bra. Hvorfor vil jeg ikke spekulere i.

Presidenten betegner konflikten som «tung og kjedelig».

– Det er ikke sånn vi skal ha det. Vi har brukt mye ressurser på ting som vi ikke burde holde på med.