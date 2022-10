Full forvirring i Formel 1 – Verstappen ble verdensmester

Max Verstappen vant det som ble et forkortet løp. Etterpå ble han belønnet som verdensmester, noe flere mente var feil. Det viste seg å stemme.

TV-produksjonen konkluderte i sin grafikk etter målgang med at Verstappen hadde avgjort seierskampen i VM på Suzuka-banen. Det samme gjorde to stadionintervjuere, som gratulerte nederlenderen med triumfen.

Samtidig meldte både eksperter og troverdige nettsteder at Verstappen fortsatt manglet ett poeng for å ha avgjort mesterskapet. Argumentet var at det ikke ble kjørt nok runder under den regn-avbrutte runden i Japan til å dele ut fulle poeng.

– Dette er det sykeste jeg har opplevd, sa Viasats kommentator Stein Pettersen mens dramaet pågikk.

– Det er bare FIA som skjønner FIA sin regelbok. Selv teamene skjønner ikke hva som skjer, sa ekspert Thomas Schie i studio.

Etter hvert ble det imidlertid klart at Det internasjonale bilsportforbundet (FIA) likevel mente at reglementet likevel åpnet for å dele ut fulle poeng, i og med at løpet ble igangsatt igjen etter en lengre regnpause.

Kommentator Atle Gulbrandsen forsto også lite.

– Det er forsåvidt bare av akademisk interesse om han blir verdensmester i dag eller i Austin om to uker, for det er ingen som har vært i tvil om at han kommer til å bli verdenmsmester i år. Det er bare det at dette har vært komplett forvirrende for så og si samtlige i Formel 1-sirkuset, sa han.

Verstappen selv gikk mellom å tro at han hadde avgjort VM-tittelen, til å få spredte beskjeder om at han likevel ikke hadde avgjort mesterskapet. I teamledelsen var også usikkerheten rådende.

– Det er den mest absurde situasjonen vi er vitne til, kommenterte Gulbrandsen.

SUVEREN: Max Verstappen vant Japan Grand Prix og sikret VM sammenlagt. Foto: KIM KYUNG-HOON

Et voldsomt regnvær gjorde sikten uhyre vanskelig på Suzuka-banen. Løpet ble rødflagget etter kun én runde. Da hadde allerede flere biler vannplanet og snurret.

– Jeg er bare veldig glad for at vi til slutt fikk kjøre. Heldigvis fikk vi kjørt et solid antall runder. Det ble litt mørkt på slutten, men jeg er glad det ble løp, sa verdensmesteren Verstappen etter seieren.

Gasly raste

For å fjerne en av bilene var en bergingsbil sendt på banen. TV-bildene viste at en uhyre overrasket Pierre Gasly møtte bergingsbilen i svært høy fart i en sving. De to kjøretøyene kunne i verste fall ha frontkollidert.

Franskmannen var rasende etterpå.

Harde reaksjoner kom også raskt fra andre hold.

– Det er en stor skandale, og det er hvorfor Gasly er så irritert. Det er lite som skal til i disse løpene for at han vannplaner og mister kontrollen. Da skal han ikke møte en lastebil på den måten, sa Viasat-ekspert Thomas Schie umiddelbart i kanalens studio.

– Dette kommer garantert arrangøren til å få en stygg ripe i lakken for, fortsatte han.

Kjørte for fort

Etter hvert kom det mer informasjon om episoden. Den gikk blant annet på at det røde flagget angivelig hadde kommet før Gasly møtte bergingsbilen.

– Det gjør at denne situasjonen ser litt annerledes ut. Gasly skulle fått beskjed om at det var rødt flagg, og han skulle ikke kjørt så fort da han møtte denne bilen, sa kommentator Atle Gulbrandsen.

– Det er nok en viss skylddeling her ute, men resultatet av en eventuell påkjøring ville vært dert samme, ble det også meldt fra kommentatorbua.

Det internasjonale bilsportforbundet (FIA) kom også på banen med en uttalelse rundt den svært kontroversielle episoden. Der ble det påpekt at Gasly hadde kjørt for fort i den aktuelle passasjen, gitt at det røde flagget hadde kommet.

FIA gikk langt i å gi Gasly ansvaret.

Tror på reprimande

En stund deretter kom ytterligere en meddelelse der det het at franskmannen må møte hos dommerne etter løpet for å diskutere episoden. AlphaTauri-føreren skal ha kjørt i mer enn 250 km/t under rødt flagg.

– Hvis det stemmer, vil nok også Gasly får en reprimande for å kjøre så fort under rødflagg. Man skal se også på det, men jeg synes ikke det er hovedpoenget i denne situasjonen. Det skal ingen traktor ut på banen så lenge det er biler i banen, sa Thomas Schie.

Det ble fra flere hold anført at det ikke var nødvendig å sende bergingsbilen på banen på et så tidlig tidspunkt, og mens det fortsatt var biler på banen.

Ferrari-fører Carlos Sainz anførte nettopp det argumentet i et intervju med Sky Sports etter episoden. Han mente at så lenge løpet uansett skulle rødflagges, var det ingen grunn til å sende ut redningsbilen så raskt.

Ut fra TV-bildene var det vrient å fastslå om lysene på banen var skiftet til rødt da Gasly passerte kranbilen.

Bianchi-minner

Episoden er også spesiell tatt i betraktning historien på Suzuka-banen i Japan. I 2014 inntraff en svært stygg ulykke da Jules Bianchi kolliderte med nettopp et redningskjøretøy. Franskmannen ble påført store hodeskader, havnet i koma og døde ni måneder senere.

Det er den siste dødsulykken i Formel 1-sirkuset. Faren til Bianchi, Philippe, var raskt ute med en melding på Twitter etter søndagens episode.

– Ingen respekt for førerens liv. Ingen respekt for minnet til Jules, skrev han.

Red Bull-fører Sergio Perez henviste også til Bianchi-episoden i sin reaksjon.

– Hvordan kan vi gjøre det klart at vi aldri vil se en kranbil på banen? Vi mistet Jules på grunn av den feilen. Det som skjedde i dag er totalt uakseptabelt!!!!! Jeg håper dette er siste gang jeg ser en kranbil i banen! Skrev han på Twitter.

Mye tyder på at søndagens episode vil få et ytterligere etterspill.

Den neste VM-runden kjøres i USA fra 21. til 23. oktober. Deretter følger ytterligere tre runder før sesongen er over.