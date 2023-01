Fryktet vraking: – Aldri vært i den posisjonen før

SVARTE KRITIKERNE: Tarjei Bø fikk ingen god start på sesongen, men i Pokljuka kom omsider pallplassene. Her i forbindelse med sprinten under sesongstarten på Sjusjøen. Foto: Geir Olsen/NTB

For med en 53. plass i sesongsåpningen i Kontiolahti og kun to topp ti-plasseringen før jul, så kom spørsmålene om den mangeårige landslagsutøveren måtte vike plass for løpere som leverte godt i IBU-cup.

Bø avsluttet derimot 2022 med en sjetteplass i franske Le Grand Bornand før jul, og fikk fornyet tillit inn mot verdenscupen i Pokljuka på nyåret. Og med to pallplasser i Slovenia, viste Bø seg tilliten verdig.

– Jeg visste jo det ville løsne før eller senere, men om det var nå eller litt senere i vinter det visste jeg ikke, sa Tarjei Bø til TV 2 etter oppturen.

Takker trenerteamet

Skiskytteren med seks OL-medaljer og 21 VM-medaljer innrømmer derimot at situasjonen før jul var tøff.

– Det er alltid kjedelig å være i den posisjonen, og den plassen er ikke noe kul å ha. Det er første gangen jeg har vært i den «sjettemanns-posisjonen», og den er alltid utsatt. Når vi har så mange løpere som gjør det bra i IBU-cupen, så blir man et lett bytte, erkjenner Bø.

FLERE OL-MEDALJER: Skiskytter-brødrene Johannes Thingnes Bø (t.v.) og Tarjei Bø tar en selfie med sine medaljer under OL i Beijing 2022. Foto: Heiko Junge/NTB

Nå har derimot fløyta fått en annen lyd, og med en andreplass og en tredjeplass i lomma, så er selvtilliten og godfølelsen tilbake hos den blide skiskytteren fra Stryn.

– Jeg har vært ganske tålmodig på at det skulle ordne seg og at det ville løsne før eller siden. Det viste seg at jeg hadde rett - man må bare ha litt is i magen. Så hjelper det også å ha et trenerteam i ryggen som også hadde troen på at det skulle løsne etter hvert, sier Bø.

– Jeg anser jo meg selv som ganske god fortsatt, så det har vært godt å få vise det både for meg selv og andre at jeg har noe i toppen å gjøre fortsatt.

Får støtte fra skiskytterkongen

Det er ikke bare Tarjei Bø selv som mener at han fortsatt fortjener en plass på det øverste nivået etter helgens prestasjoner i Slovenia. Skiskytterkonge og TV 2-ekspert Ole Einar Bjørndalen lar seg imponere av Bøs «comeback».

– Det er gledelig at Tarjei er der oppe. Har har vist at han fortjener plassen på laget når han presterer så imponerende, sier Bjørndalen.

IMPONERT EKSPERT: TV 2s skiskytingsekspert Ole Einar Bjørndalen mener Tarjei Bø nå har vist seg plassen verdig i verdenscupen. Foto: Ingrid Wollberg / TV 2

– Tvilte aldri

Støtte er det også å hente hos lillebror Johannes Thingnes Bø, som tror perioden før jul har satt dypere spor hos storebroren enn eldste blad Bø selv vil erkjenne.

– Han har fått kjent litt på presset - kanskje mer enn han vil innrømme også, sier Thingnes Bø til TV 2.

STØTTENDE BROR: Johannes Thingnes Bø (t.v.) tvilte aldri på storebror Tarjei Bø. Her er brødreparet under skiskytternes sesongåpning på Sjusjøen. Foto: Javad Parsa/NTB

Lillebror Bø har i motsetning til sin bror levert over all forventning så langt denne sesongen, og heller ikke i Pokljuka var det mye for motstanderne å gjøre med 29-åringen. For å toppe det hele, kunne også verdenscuplederen denne helgen dele pallen med sin bror hele to ganger.

– Jeg vet jo han har hatt potensialet i seg, men så løsnet det jo aldri. Nå er han på pallen igjen - det bare tok litt tid. Men jeg tvilte aldri, og det tror jeg ikke han heller gjorde, sier en stolt og fornøyd Thingnes Bø før han fortsetter:

– Best under press er slik jeg best vil beskrive Tarjei som person. Han har i hvert fall sagt det i barndommen i alle år. Nå får han den roen i seg og kan se frem mot VM, gå videre på bra resultater og bare bygge en god form.