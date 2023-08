Fryktet hun aldri ville gå igjen: – Jeg kunne ikke bevege kroppen min

VIKTIG: Hayley Raso fryktet at hun aldri kunne gå igjen. Så langt har hun vært en av Australias viktigste spillere i mesterskapet på hjemmebane. Foto: Kin Cheung

For fem år siden var hun usikker på om hun kunne gå igjen. Nå skinner hun på den største scenen.

– Jeg kunne ikke gjøre noen ting, jeg hadde så mye smerter. Jeg klarte ikke å bevege kroppen, sa Hayley Raso til ABC to måneder etter hendelsen.

I august 2018 spilte den australske spissen fotball i USA for Portland Thorns.

Under en seriekamp i den amerikanske ligaen, National Women's Soccer League, kolliderte spissen med Washington Spirit-keeperen.

Kneet til motstanderen smalt inn i ryggen til 28-åringen og ble liggende helt stille på banen.

Hun forsto raskt at noe alvorlig hadde skjedd.

– Jeg bare husker at jeg sa, «hjelp meg, hjelp meg».

Kollisjonen førte til en brukket rygg med tre knuste ryggvirvler.

– Traumatisk

28-åringen endte opp på sykehuset, uten å vite noe om hva fremtiden ville bringe, uten å kunne gå eller å kunne bevege seg i sengen på egen hånd.

– Det var virkelig traumatisk for meg, både mentalt og fysisk.

SCORING: Hayley Raso sendte Danmark ut av verdensmesterskapet i åttendelsfinalen. Foto: Carl Recine

– Da jeg var på sykehuset husker jeg at jeg tenkte at jeg mest sannsynlig ikke ville bli med til VM eller i det hele tatt kunne spille fotball igjen, sier Raso til FIFA.

Hun opplevde flere tilfeller der hun besvimte på grunn av smertene, som medførte at hun gikk i sjokk.

– Jeg kunne ikke gjøre noen ting. Jeg måtte ta et steg av gangen, og lære de minste ting på nytt, som å gå. Da jeg begynte å løpe, fikk jeg kjenne jeg på den gode følelsen og jeg skjønte at jeg måtte komme meg tilbake til fotballen.

Bare seks måneder etter ulykken returnerte 28-åringen under Afrikamesterskapet i 2019.

Tre minutter etter at hun ble byttet inn, sto spissen igjen på scoringslisten.

KVART: Lørdag morgen møter Australia Frankrike i kvartfinalen i verdensmesterskapet på hjemmebane. Foto: Franck Fife

Storspilt

Under årets verdensmesterskap på hjemmebane har Raso vært en av de viktigste brikkene for «Matildas», som er klare for kvartfinale mot Frankrike lørdag morgen.

Spissen står med tre scoringer så langt i mesterskapet.

I 2020 signerte Raso for Everton før hun høsten 2021 gikk Manchester City.



Tidligere i sommer ble det kjent at Raso har signert for den spanske klubben, Real Madrid.