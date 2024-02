Fryktet for sønnens liv: – Alle foreldres verste skrekk

OPPLEVDE MARERITTET: Alpinist Aleksander Aamodt Kilde og moren Kristin under et langt og åpent intervju i Innsbruck i Østerrike. Der forteller de begge om den fryktelige ulykken og de vonde ukene som har fulgt. Foto: Beate Oma Dahle / NTB

– Så ropte jeg bare: «Han rører jo seg ikke!»

Kristin Aamodt Kilde hoppet opp av sofaen da sønnen dundret i sikkerhetsnettet og ble liggende urørlig.

– Først fryser du til is, i et slags freeze-modus. Så tror jeg at jeg skrek, sier moren mens hun kjemper mot tårene.

I minuttene som følger prøver hun desperat å få svar på om sønnen overlever. Vil han bli seg selv igjen? Ender karrieren her i sikkerhetsnettet?

De siste ukene har vært ekstremt smertefulle. Aleksander Aamodt Kilde har kjent på intense smerter han aldri tidligere har opplevd og tenkt tanker han har ønsket hjelp til å håndtere.

I sin østeriske hjemby, gir en av Norges største vintersportsutøvere og hans mamma et nært innblikk i de siste ukenes mareritt.

TØFF TID: En preget Kristin Aamodt Kilde intervjues mens sønnen trener. Mor og sønn legger ikke skjul på hvor tøffe de siste ukene har vært. Foto: Beate Oma Dahle / NTB.

– Alle foreldres verste skrekk

– Jeg hadde en veldig dårlig følelse, sier moren.

Normalt føler hun seg trygg når sønnen kjører, men denne gang var noe annerledes.

Se henne fortelle om da hun opplevde et av sine verste mareritt:

På besøk hos en venninne sin hytte på Sangefjellet, hadde de kommet inn fra en fin skitur og gledet seg som vanlig til renn. Men Kristin ble mer og mer urolig når det gikk mot start.

– Han hadde vært dårlig og gikk på penicillin. I intervjuet før start sa han at han følte seg som dagen før. Det var ikke noe godt svar for oss. Da lurte jeg på om han egentlig burde stille til start. Så er det det å være mamma .. skal du ringe eller kontakte noen? Det var mange tanker, minnes hun.

Hun landet på at sønnen er 31 år, og at det er en avgjørelse han og apparatet rundt han tar best selv.



– Man må stole på at det går fint. Så gjorde det jo ikke det ..

MISTET KONTROLLEN: Aleksander Kilde på vei rett i sikkerhetsnettet. Alpinisten mistet kontrollen rett før målgang i Wengen. Foto: Claudio Greco / Reuters. FRAKTET BORT: Aleksander Aamodt Kilde etter å ha blitt fanget av sikkerhetsnettet i Wengen. Han ble til slutt fraktet bort i ambulanse. Foto: Marco Bertorello / AFP.

– Det er alle foreldres verste skrekk. Gjennom mange år er det noe man har tenkt igjennom og prøvd å se for seg, men da det først skjer er du ikke i nærheten av å skjønne hvor forferdelig det er, sier hun.



– Går det bra der borte? Spør sønnen da han ser moren tørker tårer og ber om en pause.

– Takk! Ja, snur hun seg og smiler.

– Han kjenner meg. For å si det sånn, sier moren til undertegnede.



Han smiler av det, hun henter seg inn og forteller videre.

– Hvordan fikk du først vite at han rørte på seg?

– Venninnen min sa: «Kristin, han rører på seg!» Så begynte jeg å tenke alle tanker om hodeskade, nakkeskade, ryggskade ..

Fikk panikkanfall

Inne på treningssenteret Basefive i Innsbruck prydes veggene med bilder av den norske stjernen - som de i Innsbruck nå føler at er en av deres egne.

Han har bodd her siden 2020. Midt i den utfordrende tiden flytter han og samboeren, stjernealpinist Mikaela Shiffrin, inn i en ny leilighet på andre siden av byen.

38 dager etter ulykken triller Kilde smilende i rullestol inn dørene til treningssenteret i sentrum av byen.

– Etter forholdene har jeg det bra. Jeg er i gang med trening. Det er mye behandling, mye fysioterapi. Jeg har litt å jobbe med, men det er det mye mindre smerter. Jeg kan leve et mer normalt liv. Det er ikke bare å tenke på smertestillende og satt på spissen .. å overleve. For det har vært tøft, sier han.

Muskelbunten kjempet for få uker siden sitt livs tøffeste kamp.

Etter å ha blitt fraktet med helikopter til sykehuset i den sveitsiske hovedstaden, Bern, ble Kilde operert. Dagene der ble preget av store smerter.

– Denne gangen har det vært utrolig tøft. Det har vært dager jeg har våknet hvor jeg ikke klarer å se for meg selv som en alpinist igjen.

På Instagram har han delt oppdateringer svært åpent underveis i prosessen. Der har han blant annet fortalt om søvnløse netter og at han fikk panikkanfall fra medisinen han tok for smertene.

– Spesielt etter skulderoperasjonen var det mye smerter. Det var nerver som var skadet, sånn at jeg ikke hadde noen nerveblokkering. Det var ekstremt mye smerter i dette området som er veldig nær sentralnervesystemet, sier Kilde og tar seg mot skulderen.

– Det gjør at kroppen ikke klarer å roe seg ned. Å ikke kunne kontrollere det, var kanskje det tøffeste. Jeg var sjanseløs på å vite hva jeg kunne gjøre. Da hadde jeg heldigvis folk rundt meg som klarte å berolige meg. Men det var ordentlig vondt da jeg lå der og kjente på de følelsene, svarer han når undertegnede bringer opp det han har skrevet om søvnløse netter og panikkanfallet.

– Så forferdelig ut

I uvissheten om sønnens tilstand, bestemte hans foreldre og kjæreste seg raskt for å reise til Sveits og være til stede for 31-åringen.

– Det varså godt å komme ned til ham. Han prøvde å være seg selv, sånn han er med å forsøke å gjøre folk rundt seg godt og ikke vise at han har vondt, men det er klart at til slutt går det en grense for ham også, sier moren.

Hun er utdannet sykepleier og har jobbet i akuttmedisin, så hun har sett mange med smerter i sykeseng, men å se sønnen på den måten var tungt.

– Da han lå på sykehuset kjente jeg ham nesten ikke igjen. Han var full av væske. Det var ikke én definert muskel. Han så bare forferdelig ut, sier hun og mener at det nesten kunne minne om rabdomyolyse (en sykdomstilstand med ødeleggelse av skjelettmuskulatur).

HARDT SKADET: Aleksander Aamodt Kilde på sykehuset. Her kan man tydelig se at veteranen var hardt skadet etter ulykken 13. januar. Foto: Privat

For ham har det vært helt avgjørende med støtten fra sine nærmeste.

– Den støtten de gir meg, kan jeg ikke forvente. De var der dagen etter jeg falt. Begge to (mor og far) har planer og jobb og det som er, men de snur alle brikker. Mikaela gjør jo det samme som meg. At de var der sier noe om kjærligheten de gir meg og at man skal ta vare på de som er man har tettest, for det er de som faktisk bryr seg.

For moren var det en selvfølge å stille opp. I ettertid har hun i store perioder vært med ham i Innsbruck og forsøkt å hjelpe med det hun kan.

– Det har vært en stor jobb å få han smertefri. 100 kilo muskler er vanskelig å smertestille. Det ble mange ganger å trykke på den klokka for å få de til å komme. Det jeg sliter mest med i dag er at han var så smertepåvirket, sier hun tydelig preget.

Facebook-gründer reagerte

Bildene Kilde delte på sin egen Instagram-profil i slutten av januar, sjokkerte mange.

Ett bilde og en video ble sensurert, men kan ses om man på innlegget ber om å få se innholdet.

Der viser veteranen blant annet frem hvordan hans høyre legg så ut under operasjon.

Innlegget fikk mange til å reagere, blant andre Facebook-gründer Mark Zuckerberg

– Det er så ekstremt. Glad for at operasjonene gikk bra og håper rehabiliteringen blir lettere, kommenterte Meta-sjefen.

– Hvordan har reaksjonene vært etter at du delte innlegget?

– Det har har vært ekstremt mange kommentarer. Alle er veldig støttende. Jeg tror veldig mange ble sjokkert av omfanget, at det var så ekstremt. At kuttet i leggen ikke bare er et lite kutt. Det har vært en respons jeg aldri hadde sett for meg å få.

– Jeg er overveldet av hvor mange som følger med. For en ting er når du vinner og gjør det bra, men det er noe annet med dette. Her ser man hvordan mennesker fungerer når noen er på sitt laveste. Det er da man trenger det som mest. Så, takk for det, svarer Kilde og ser i kameraet med et smil.

Får hjelp av psykolog

– Kaldt!

– Mmm, nei.

– Varmt? Jeg kunne føle det bare litt, smiler han.

Kilde sitter med øynene lukket og forsøker å gi svar på hvordan beinet berøres.

Underveis blir han spurt om det er greit at vi fortsatt filmer.

– Ja, det er ingen hemmeligheter her, svarer alpinisten.

Etter øvelsene, skal han på lunsj, før det i etasjen over venter fysioterapi.

I ukene etter ulykken har Kilde også fått hjelp av idrettspsykolog. Det har han også tidligere, etter skaden i 2021, men behovet har ikke vært det samme som denne gangen.

– I dette tilfellet er det noe annet hvordan jeg har det, traumene i det, og usikkerheten for fremtiden. Da har jeg funnet en her nede som jeg prater godt med. Det handler om å snakke med noen som ser ting fra et annet perspektiv. Det har vært veldig, veldig bra. Jeg har klart å sette ting i bokser og ha fokus på de tingene som faktisk er viktig og som jeg kan gjøre noe med. Det kan veldig fort bli til at man tar hånd om alt. Da blir det veldig overveldende og vanskelig å håndtere.

Fremgangen de siste ukene, har betydd mye. Da TV 2 møtte han hadde han et håp om å komme seg ut av rullestolen i løpet av en uke.

– Det går veldig opp og ned. Noen dager kan man kjenne på at man ikke har det så bra. Andre dager ser man litt lysere på ting. Akkurat nå ser jeg litt lysere på ting. Men det er veldig vanskelig å si hva fremtiden vil bringe.

Kommer han tilbake?

Karrieren som alpinist er fortsatt høyst usikker, men han ser fremgang - og med det kommer håpet.

Det viktigste målet er å kunne leve et normalt liv.

– De neste månedene vil jeg finne ut om det er mulig å være den alpinisten jeg ønsker å være. Det er en alpinist som kan ha det bra med det jeg gjør og som også kan være så god at den kan vinne renn. Kommer jeg ikke tilbake til det nivået, så gjør jeg ikke det da, sier Kilde og trekker på skuldrene.

– Hvordan føles det å ikke vite?

– Det tar jeg ganske med ro. Det er veldig mye annet man kan gjøre i livet. Å være alpinist er en fantastisk tilværelse og et fint liv. Det er noe jeg ønsker å gjøre for alltid, men jeg vet at det ikke er et tema. Jeg har vokst opp i en familie hvor vi er opptatt av at man skal gjøre det man har lyst til å gjøre og som man har det fint med.

– Det er et for langt liv til å ikke ha det bra. Har man det ikke bra på tur er det ikke vits å holde på lenger.

Han har ingen plan B. Svaret på hva han etter karrieren vil gjøre, er det samme som det har vært siden han kom inn i verdenscupsirkuset: «Vet ikke.»

SER FREMOVER: Kristin og Aleksander Aamodt Kilde ser frem mot lysere tider, og håper begge at han i løpet av de neste ukene får svar som gir motivasjon til å fortsette karrieren. Foto: Beate Oma Dahle / NTB

– Med en gang jeg kommer meg på beina tror jeg at jeg kommer til å ha et litt bedre svar på hva som kommer til å skje, sier Kilde om fremtiden.



Om han skulle klare å kjempe seg tilbake og jakte nye triumfer med ski på beina, vil det være med full støtte fra familien.

– Men hvordan vil mor takle det om sønnen en dag igjen skal sette fart ned bakken i Wengen?

– Jeg har aldri brukt ordet frykt før, og jeg har ikke lyst til å bruke det nå heller. For hvis han velger å stå på ski igjen og kjøre samme sted, så kan ikke jeg stå og være redd. Jeg må stole på at han har tatt riktige beslutninger og er 110 prosent klar, svarer Kristin Aamodt Kilde.