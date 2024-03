Frykter Uno-X mister gullbilletten: – Svakt

Uno-X Mobility har et uttalt mål om å rykke opp til sykkelsportens øverst nivå. Nå erkjenner Thor Hushovd at resultatene må forbedre seg om det skal være realistisk.

– Vi kjører inn altfor få poeng. Det vet både jeg, rytterne og støtteapparatet. Det er et press vi alle står overfor.

Thor Hushovd legger ikke skjul på at resultatene til det tungsatsende norske profflaget ikke har vært gode nok i 2024.

GENERAL MANAGER: Thor Hushovd overtok 1. februar jobben som øverste sjef for sykkellaget Uno-X Mobility etter Jens Haugland. Foto: Torstein Wold / TV 2

Da laget annonserte at Hushovd skulle ta over som sykkellagets øverste sjef i januar, var både Hushovd og Uno-X-topp Vegar Kulset krystallklare på målsetningen:

Rykke opp til WorldTouren, sykkelsportens øverste nivå, i 2026.

– Det begynner å se vanskelig ut, mener Magnus Drivenes, TV 2s sykkelekspert.

Taper terreng: – Svak sesongstart

Enkelt forklart rykker lag i sykkelsporten opp og ned bare hvert tredje år.

Er man blant de 18 best rangerte lagene i verden etter endt treårsperiode, rykker man opp. Er man ikke det, blir man værende på nivå to, hvor Uno-X nå er.

Fordelen med å være på øverste nivå? Automatisk innpass i alle de største rittene på kalenderen.

Neste treårsperiode avsluttes etter 2025-sesongen.

Etter en oppløftende fjorårssesong, lå Uno-X på en 21. plass, cirka 2500 poeng bak den avgjørende 18. plassen.

Etter de første månedene av 2024-sesongen, er avstanden opp i overkant av 3500 poeng.

– Sesongstarten har vært svak, med noen hederlige unntak. Det har ikke vært de resultatene eller prestasjonene man hadde håpet på og forventet etter en bra sommer og høst i fjor, sier Drivenes.

Fasit idet man skriver slutten av mars er én seier så langt (Søren Wærenskjolds etappeseier i Alula Tour i februar).

Profilene Alexander Kristoff, Magnus Cort og Tobias Halland Johannessen har, av ulike årsaker, fortsatt ikke kunnet strekke hendene i været.

– Det har vært veldig mye stang ut, vedgår Hushovd, og referer blant annet til seieren Halland Johannessen ufrivillig ga bort i Frankrike, samt Kristoffs to andreplasser.

– Jeg følte det snudde etter at Halland Johannessen feiret for tidlig og mistet seieren... Etter det har det vært veldig mye stang ut. Så brakk Halland Johannessen kragebeinet, Cort brakk tommelen, Wærenskjold har blitt syk, Kristoff er syk... Da har vi ikke bredden i laget til å hente de store resultatene, fortsetter Hushovd.

Storsigneringen: – Ikke få panikk

«Stang ut» er også begrepet lagets storsignering før denne sesongen, den danske stjernen Magnus Cort, velger å bruke.

– Det har ikke gått helt som vi hadde håpet. Det er vanskelig å sette fingeren nøyaktig på hva som ikke har fungert, for jeg føler ikke at rytterne har vært i dårlig form eller langt unna. Det har vært litt stang ut noen ganger, sier han når han møter TV 2 i midten av mars, fortsatt i overkant av en måned unna å kunne gjøre comeback etter skaden han pådro seg i det italienske etapperittet Tirreno-Adriatico.

31-åringen sier man «ikke må få panikk og endre for mye».

– Jonas Abrahamsen hadde fort vunnet den fjerde etappen i Tirreno-Adriatico om han hadde en luke som var ett sekund større... Og sånn har det vært noen ganger. Så lenge folk er i form og er motiverte, så er det bare detaljer og marginer unna å bikke vår vei, mener dansken.

VIL SLÅ TILBAKE: Magnus Cort mister vårsesongen, men håper å være tilbake i toppform i Tour de France i juli. Foto: Torstein Wold / TV 2

Jaktes av Cancellara

Om Uno-X skal rykke opp etter neste sesong, må de ta seg forbi Astana, franske Arkea-B&B Hotels og nederlandske Team DSM.

Opp er det altså cirka 3500 poeng. Gitt at Uno-X i hele 2023 kjørte inn 6600 poeng, er 3500 en betydelig luke å skulle tette.

Det sveitsiske laget Tudor, ledet av en viss Fabian Cancellara, satser også tungt, og kan blande seg inn i kampen om en WorldTour-billett.

GAMLE RIVALER: Fabian Cancellara (venstre) og Thor Hushovd duellerte ofte i klassikerne da de begge var aktive. Nå leder de hvert sitt sykkellag på jakt etter en billett til sykkelsportens øverste nivå. Her fra Tour de France 2011, hvor Hushovd vant to etapper og hadde den gule trøyen i nesten en uke. Foto: DENIS BALIBOUSE

– Det begynner å se vanskelig ut (å rykke opp, journ.anm). Spesielt med tanke på at Tudor, som er en hovedkonkurrent, kan hente ryttere fra hele verden, har hatt en del ambisiøse signeringer, og linkes til en del store navn. Det er vanskelig å konkurrere mot dem. Men det er ingen tvil om at Tudor har vært et mye bedre lag enn Uno-X hittil i sesongen, sier Drivenes.

Hushovd har også fått med seg hva Cancellaras mannskap har på gang.

De har syklet inn flere seirer og mange flere poeng enn Uno-X så langt i 2024, men på den såkalte «treårsrankingen» er de fortsatt et stykke bak Uno-X.

– De kjører imponerende bra. Skremmende bra, målt i poengene de sykler inn. Men vi kan kun kontrollere hva vi selv gjør. Slik sporten er i dag, er poeng ekstremt viktig. Vi har satt oss en langsiktig mål om å nå WorldTouren, men for hver uke vi ikke samler mange poeng blir det lengre opp, vedgår han.

Hushovd er imidlertid helt klar på at det ikke vil få dramatiske konsekvenser for satsingen til laget om man mislykkes i å skaffe seg en WorldTour-billett.

– Da setter man seg nye mål, i god toppidrettsånd. Vi skal skynde oss langsomt, og det er fortsatt mye som kan skje. Så håper vi at det faller på plass, sier han.