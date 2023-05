Frykter store mørketall: – Jeg er bombesikker

Rasisme har nok en gang blitt et brennhett tema etter de angivelig rasistiske tilropene mot Real Madrid-stjernen Vinicius Junior i helgen.

Den spanske klubben har nå levert inn anmeldelse om hatkriminalitet, og saken har fått stor oppmerksomhet verden over.

Også i Norge skaper bråket reaksjoner.

– En slik hendelse viser at rasisme fremdeles må jobbes med over hele Europa, sier Henrik Lunde, seksjonsleder for klubb og aktivitet i Norges Fotballforbund (NFF).



Sjokkert av tall: – Magen min sa det var altfor lite

I fjor satte han ned en gruppe for å se nærmere på vold, trusler, diskriminering og rasisme i norsk fotball.

Arbeidet resulterte i en rapport ved navn «uønskede hendelser i norsk fotball 2022». Lignende rapporter har blitt laget før, men årets gir det beste bildet på ståa i norsk fotball etter at pandemien slo til for tre år siden.

– Motivasjonen var å prøve å se på alt vi gjør. Fra det forebyggende stadiet, og til hvordan vi reagerer når hendelser oppstår.



TROR PÅ STORE MØRKETALL: – Vi kan aldri jobbe godt nok med dette, erkjenner Henrik Lunde i NFF. Foto: Martin Fønnebø / TV 2

I tillegg ble det etablert en varslingskanal med protokoll og konkrete retningslinjer på hvordan varslingssaker skal behandles.

Rapportens funn viser blant annet at det var 624 saker, såkalte uønskede hendelser, i norsk fotball i 2022 – herunder 63 hets- og trakasseringssaker.

Av dem igjen: Seks innrapporterte rasismetilfeller.

– Magen min sa at det var altfor lite. Mørketallene er store. Det er bombesikkert at det skjer mye mer, men vi må få greie på det for at vi skal kunne gjøre noe med det, sier Lunde, og fortsetter:



– Vær så snill; bruk varslingskanalen vår, så skal vi love at det blir tatt på alvor.



– Det må fikses

Det har Haugerud G12 gjort.

De har nulltoleranse for rasisme, og legger alltid inn klage ved uønskede hendelser.

– Det hører ikke hjemme noe sted. I fjor var det snakk om én eller to episoder. Det er snakk om rasistiske tilrop fra benken, sier trener Ingebrigt Foros.

– Det finnes mer enn man ser og opplever, og man får nok aldri høre om alt, forklarer han.

FOTBALLTRENER: Ingebrigt Foros sier guttene på laget hans opplever rasistiske tilrop fra tid til annen. Foto: Martin Fønnebø / TV 2

Kompisene Kerim Seceragic og Mustafa Khan følger internasjonal fotball tett. 2011-modellene preges av episodene i spansk fotball.

– Det er helt forferdelig. Han ble provosert, og til slutt glipper det for ham og får rødt kort, sier Kerim.



– Enig. Forferdelig, følger Mustafa opp.

– Dette er et veldig stort problem i verden og i fotballen. Det er ikke greit. Rasisme er ikke grei oppførsel, og det må fikses. Fair play er viktigst, fortsetter Kerim.



FOTBALLKAMERATER: – Behandlingen av Vinicius har vært urettferdig, sier kompisene Mustafa Khan og Kerim Seceragic. Foto: Martin Fønnebø / TV 2

– Farlig og stygt

TV 2s sportskommentator Mina Finstad Berg skrev mandag en kommentar om hvordan hun mener LaLiga-presidenten løper rasistenes ærend.

Hun peker på særlig én ting som det viktigste norsk fotball kan lære av bråket i Spania.

– At man aldri, aldri, aldri skal skyve skylden på dem som utsettes for rasisme. Måten LaLiga-presidenten forsøker å gjøre nettopp det på er stygt og farlig. Det er også bensin på bålet til alle dem som utsetter Vinicius for rasisme, sier Finstad Berg.



KLAR TALE: TV 2s sportskommentator, Mina Finstad Berg. Foto: Mathias Kleiveland / TV 2

– Det er bra at ikke omfanget fra NFF-rapporten er større, men én rasisme-sak er én for mye. Og man skal alltid være oppmerksom på mørketallene. Det vil være skummelt å tenke at jobben er gjort, og at rasisme ikke er et problem. I Norge, som i alle andre samfunn, har man problemer med grunnleggende rasistiske strukturer, som også smitter over til fotballen.

Det er NFFs Lunde enig i.

– At rasisme fremdeles er et problem i norsk fotball, er det ingen tvil om, og vi kan aldri jobbe godt nok med dette. Det er også det som var målet til denne rapporten; å se på hvordan vi takler det som skjer, både overfor dem som er rasistiske, men ikke minst også overfor dem som rammes. Der tror jeg ikke vi er gode nok.