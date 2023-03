Frykter «Premier League-tilstander» i Norge

Denne sesongen innføres videodømming (VAR) i norsk fotball.

Dommersjef i Norges Fotballforbund (NFF) Terje Hauge sier til TV 2 at listen for hvilke avgjørelser VAR skal gripe inn i skal ligge høyt.

– Vi jobber beinhardt mentalt med å holde en høy list, og må forvente at mange vil stille oss spørsmålet: «Hvorfor grep ikke VAR inn her?» Over tid må vi prøve å skape en konsekvent list som alle kjenner seg igjen i. Forutsigbart, trygt og likt over tid, sier Hauge.

DOMMERSJEF: Terje Hauge. Foto: TV 2

Internasjonal trend

Norske dommere er oppmerksomme på trender og erfaringer fra andre ligaer som har innført VAR.

– I andre ligaer har man også startet med høy list, men ofte sett at spørsmålene kommer etter 10-15 kamper: «Hvorfor er ikke dette straffe? Vi har jo VAR!», sier Hauge.

Den rutinerte dommersjefen mener dette ofte skjer som et resultat av press fra omgivelsene.

– Jeg tar «dommerjævel»

– Klubber og media skaper forventninger om situasjoner som må tas tak i. Da blir det ofte slik at man slakker litt på listen og møter forventningene. Da faller listen, slik at det blir flere avbrytelser i spillet.

– Plutselig har listen falt slik at man ikke klarer å være konsekvente. Og når vi ikke klarer å være konsekvente, begynner vi å sammenligne situasjoner. «Dette tok vi på Lerkendal, men ikke på Brann Stadion», forklarer 57-åringen.

Diskuterer omstridt situasjon

– Det verste eksempelet

Ole Kristian Sandvik, leder i Norsk Supporterallianse, er VAR-motstander og har merket seg tendensen fra andre ligaer med videodømming.

SUPPORTER: Ole Kristian Sandvik. Foto: TV 2

– Premier League er det verste eksempelet. Armhule-offsidene.. Helt håpløst opplegg. Jeg håper at man innser at man ikke kan holde på slik. Det får være fordelen med at det innføres i Norge først nå; at man kan se hva andre har gjort feil.

– Jeg hadde satt pris på en regel som sa at man spiller videre hvis man bruker mer enn ti sekunder på en avgjørelse. Bruker man to minutter på å finne ut om det er en åpenbar feil, er det kanskje ikke en åpenbar feil, fortsetter Sandvik.

Dommersjef Hauge har stor tro på at norske dommere, etter en liten innkjøringsperiode, vil finne den riktige listen å legge seg på.

VAR-FRUSTRASJON: Erling Braut Haaland fortviler etter en VAR-annullering mot Fulham. Foto: Lee Smith / Reuters

– Først og fremst bruker vi UEFA som referanse. Vi har fagmateriale fra dem med relevante situasjoner som har holdt en høy list. Det er én ting. Punkt nummer to er at vi har jobbet mye på trening med klipp og bilder, og forberedt våre dommere og instruktører godt med hvordan vi ønsker å ha det, sier han, og avslutter:

– Det kan fort skje at listen i Norge vil falle etter hvert, men det er derfor vi har så stort fokus på dette.