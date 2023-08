Frykter klasseskille på Norway Cup

Raser over det de mener er en grådig Oslo kommune. Frykter økte kostnader vil gjøre Norway Cup mulig kun for de «rikeste» klubbene.

I en god Haaland-posisjon vaker Tonje Brenna innenfor 16-meteren til motstanderen. Kunnskapsministeren er tilbake på Ekebergsletta for å spille kjendiskamp med MOT og Redd Barna. Det samme stedet hvor barndomsminner ble skapt i skolealder.

– Jeg vet ikke om jeg vil kalle det gamle kunster. Jeg er jo veldig opptatt av å vinne, så det er gøy å spille kamp, selv om det er mer vilje til å vinne enn talent, sier hun og ler.



Tonje Brenna for Team Redd Barna under kjendiskampen på Ekebergsletta Foto: Ole Thomas Halvorsen / TV 2

Hovedbanen er spekket med kjendiser som vil være med og rette oppmerksomheten mot viktige verdier. På resten av Ekebergsletta syder det av liv. I år er det rekordmange deltakere som får være med og spille fotball på en av verdens aller største fotballturneringer. 30.000 deltakere fordelt på 2350 lag fra over tretti nasjoner. Og i år får også håndballspillerne slippe til.

– Det er et enormt viktig arrangement, for Oslo og for alle som får være med her. Jeg merker det selv når jeg kommer hit nå, den følelsen av å komme til Norway Cup – den er den samme i dag som den gang jeg var 11–12 år, sier Brenna.



Frustrert over Oslo kommune

Men Norway Cup-sjefen er bekymret. Økte kostnader i samfunnet, og rekordmange barn på sletta koster. Og den største utgiftsposten de har er til Oslo kommune.

Av et budsjett på om lag 80 millioner kroner går 12 millioner til å betale for kommunale tjenester, forteller Pål Trælvik, som er generalsekretær i Norway Cup.

– Jeg tenker det er forferdelig å høre en kommune som går til valg på å være et idrettsparti, som vil redusere de økonomiske forskjellene og samtidig fakturerer oss 12 millioner kroner. Det er veldig merkelig, sier han.

Generalsekretær i Norway Cup, Pål Trælvik fortviler over prislappen fra Oslo kommune. Foto: Trond Reidar Teigen / NTB

Pengene går i hovedsak til å innlosjere lag på skoler rundt om i Oslo. I år benytter de seg av 45 skoler og betaler, ifølge Trælvik, mellom 50.000 og 75.000 kroner for leie per skole. På toppen av dette kommer vaske kostnader og betaling for sikkerhet.

– I tillegg drifter vi en stor førstehjelpsstasjon her, med leger, gipsing og røntgen, blant annet. For de har ikke kapasitet på Oslo legevakt så vi tar på oss masse kostnader, og det eneste stedet jeg kan rette de kostnadene er jo tilbake til deltakende lag.

– Det er en manglende forståelse for hva dette arrangementet er og betyr. Dette er Oslos største arrangement. Det viser frem hovedstaden, og da synes jeg de burde tatt det mer høytidelig enn som så, sier Trælvik.

Reagerer på Oslo kommunes prislapp

Trondheim kommune reagerer på de høye prisene Norway Cup må betale til kommunen. De har et vedtak i kommunen på at idretten og frivilligheten ikke skal betale for leie av offentlige bygg.

– Norske idrettslag, særlig for bredde-, barne- og ungdomsidretten, sitter ikke på ei gullgruve. Derfor har kommunene en viktig jobb i å tilrettelegge for idretten og bidra til å holde utgiftene lavest mulig, slik at alle barn og unge kan delta på slike idrettsarrangement, sier Sara Shafighi, kommunalråd og 2.-kandidat for Trondheim Arbeiderparti Hun er også styremedlem i Trøndelag idrettskrets.

Sara Shafighi sier Trondheim kommune ville gitt fotballag gratis leie av offentlige bygg i Trondheim Foto: BERRE / Morten Warholm Haugen

Trondheim huser Skandia Cup hver sommer. De omtales som Midt-Norges største fotballturnering med om lag 10.000 deltakere mellom 7 og 19 år. De får låne skoler gratis av kommunen ved behov, bekrefter Shafighi.

Unntak for Norway Cup

Oslo kommune har også et bystyrevedtak på at idretten og frivilligheten ikke skal betale for leie av offentlige bygg, men sier de må gjøre unntak for Norway Cup.

– Norway Cup er et så stort arrangement. Det er store kostnader knyttet til å ha så mange barn og unge innlosjert på skoler rundt hele byen. Hele byen preges av at det er Norway Cup, og den kostnaden er de selv med på å dekke. Samtidig gir vi en del penger til arrangøren slik at de kan ha aktivitet, sier byråd for kultur, idrett og frivillighet, Omar Samy Gamal, og åpner for at beløpet kanskje burde være høyere.

Omar Samy Gamal ønsker å gå i dialog med Norway Cup Foto: Jonas Been Henriksen / TV 2

Det er ikke Norway Cup-sjefen i tvil om.

– I 2016 fikk vi fire millioner i støtte fra Oslo kommune og fire millioner i kostnader. I år får vi 2,7 millioner kroner i støtte fra kommunen, og så betaler vi de over 12 millioner. Så det er et eller annet sted regnestykket ikke går opp for meg.

– Det er første gang jeg hører at de har problemer med økonomien. De sier at de synes kostnadene er høye. Det har vi veldig gjerne lyst til å diskutere med dem, sånn at vi fortsetter å ha NC i byen vår, sier Gamal.

Frykter en turnering for de rikeste

På Ekebergsletta sitter en ivrig Idrettspresident på benken og leder laget sitt i kjendiskampen. Å utjevne forskjeller og gjøre fotballen tilgjengelig for alle, er en hjertesak for den ferske presidenten.

Idrettspresidenten storkoste seg på Ekebergsletta Foto: Erik Monrad-Hansen / TV 2

– Oslo som er den byen med størst forskjeller. Dette er en kostnad vi skulle ønske at kommunen tok, for å få ned forskjellene. For å sørge for at flere barn og unge faktisk fikk delta. Vi vet allerede om mange lag som ikke kan delta på turneringer, fordi de ikke har råd.

– Er du skuffa over Oslo kommune?

– Vi er opptatt av å ha et godt samarbeid og håper de bidrar ved å gjøre anleggene gratis for idretten.

Trælvik frykter økte kostnader vil gjøre at de klubbene og spillerne med minst midler ikke får mulighet til å delta i fremtiden.

– Hvis det er ønsket fra dagens byråd så er jeg overrasket, men det er det som blir resultatet. Det betyr at ressurssterke kommer, men de fra lavinntektsområder, som virkelig trenger det, de har ikke råd. Det vil være synd.

Byråden ønsker å gå i dialog med Norway Cup om en bedre økonomisk løsning.

– At dette kan være med på å øke forskjellene tar jeg på største alvor, derfor ønsker jeg å sette meg ned med Norway Cup for å se på hvordan vi kan redusere kostnadene, og få med enda flere barn, sier Gamal

– Så du inviterer de inn til en dialog om rammene?

– Absolutt. Det har vi veldig lyst til å snakke med dem om.

– I Gothia cup er Gøteborg kommune største sponsor av arrangementet, mens i Oslo er kommunen det stikk motsatte. Det er i utgangspunktet de som tar mest penger fra arrangementet. Det sender et signal, og må løses, sier Norway Cups generalsekretær.