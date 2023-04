Frykter forskjeller: – Burde behandle kamper likt

Det ble en turbulent start for innføringen av VAR i norsk fotball. På flere arenaer var det trøbbel med hoveddommerens monitor og kontroversielle avgjørelser.

I Tromsø reagerte Molde både på straffen TIL fikk tildelt, og på at det ikke ble dømt mål etter en situasjon hvor de blåkledde var overbevist om at ballen var inne.

– Jeg sto rett ved og han (TIL-keeper Jakob Haugaard) henta den fra innsiden, men når vi hverken har mållinjeteknologi eller VAR som funker blir det tøft, sa Ola brynhildsen etter kampen.

Hoveddommer Mohammad Usman Aslam og dommersjef Terje Hauge forklarte at det ikke fantes bilder som kunne bekrefte at ballen var inne.

– Det er bare å gni seg i øynene, for dette er smått absurd

– Burde være likt på alle kamper

Kampen mellom Tromsø og Molde var en såkalt femkameraproduksjon.

Det betyr at det var fem TV-kameraer som produserte sendingen, og at dommerne i VAR-rommet hadde tilgang til bilder fra fem ulike vinkler og posisjoner.

Antall kameraer på ulike kamper vil variere fra runde til runde. Eksempelvis var det 13 kameraer til stede under kampen mellom RBK og Viking.

– Jeg vet ikke om det går på budsjett eller hva det går på, men man burde behandle kamper likt, i alle fall når det går på regelverk og avgjørende situasjoner, sier Molde-spissen.

Dommersjef Terje Hauge innrømmer at antall kameraer tilgjengelig på stadion kan føre til forskjeller i vurderingsgrunnlaget for dommerteamene.

På spørsmål om hendelsen i Tromsø kunne fått et annet utfall på en arena med flere kameraer svarer han følgende:

Dommersjef Terje Hauge i det nye VAR-rommet som benyttes under kamper i Eliteserien. Foto: Erik Flaaris Johansen

– Det kan være mulig. Vi vil likevel ha de samme posisjonene og vinklene. Det er heller ikke mållinjeteknologi på 10- og 12-kameraproduksjoner, så jeg tror konklusjonen ville vært den samme, sier Hauge.

– Det er litt spesielt

At volumet på TV-produksjoner av fotballkamper varierer er ikke uvanlig.

De største oppgjørene får ofte også mest teknisk utstyr. Nytt av året er at disse kameraene nå skal benyttes til videodømming.

– Det burde vært likt på alle kamper. Da ville jeg investert i et par ekstra kameraer for å få likhet over hele linjen, sier Brynhildsen.

23-åringen, som ikke var klar over forskjellen fra før, var ikke voldsomt imponert etter sitt første møte med videodømming i Eliteserien.

– Det er spesielt. Det var flere situasjoner hvor dommeren dømte mot oss, og så fikk vi beskjed to minutter etterpå om at du hadde rett, vi gjorde feil der. Det er litt spesielt, i alle fall når vi har jobbet så hardt for å få inn VAR, at vi da ikke har nok til å få det til å funke.

