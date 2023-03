Frykter for sitt liv hver gang hun går utenfor porten

– Hvordan vurderer dere situasjonen for menneskerettigheter i Rwanda?

– Myndighetene i Rwanda har alvorlige menneskerettighetsbrudd på samvittigheten, og undertrykker alle former for kritikk. I flere tiår har Amnesty International dokumentert angrep på kritikere av myndighetene, enten det være politisk opposisjon, medlemmer av sivilsamfunnet, journalister eller andre. Disse har blitt arrestert, utsatt for fysiske angrep, blitt tvunget ut i eksil eller til og med blitt drept.

I de senere årene har vi også sett en voldsom undertrykkelse av ytringsfriheten på nett, slik som at personer som har drevet YouTube-kanaler som har opplevd straffeforfølgelse basert på synspunktene de har uttrykt på nett.

John Williams Ntwali, en journalist, døde under mistenkelige omstendigheter etter å ha mottatt trusler på grunn av arbeidet sitt. Selv om politiet hevder han døde i en trafikkulykke og at sjåføren ble dømt og bøtelagt for forsettlig drap, så gjenstår det mange spørsmål. Det finnes for eksempel ikke noe bilde eller videobevis som det henvises til i dommen. Det eksakte åstedet er heller ikke gjengitt. Amnesty International og 100 andre sivilsamfunsorganisasjoner og presseorganisasjoner har bedt om en uavhengig etterforskning av dødsfallet.

– Rwanda har uttalt at de satser på sportsturisme, hvilke tanker gjør dere om det?

– Visit Rwanda har avtaler verdt mange millioner dollar med både Arsenal og PSG, for å reklamere på fotballdraktene deres. Selv om det å reklamere til et globalt publikum gjennom fotballen kan være en legitim aktivitet, så medfører det en risiko for at det blir brukt til å vaske omdømmet til et land hvor myndighetene er ansvarlige for alvorlige menneskerettighetsbrudd.

Amnesty har ikke gjort nok research to å bedømme hvorvidt dette faktisk er en god investering for turismemyndighetene i Rwanda eller om det primært handler om sportsvasking. Det vi likevel kan si er at selv om Rwanda er et vakkert sted å besøke for turister, så er det et farlig sted for journalister og kritikere av myndighetene.

Deltakere ved FIFA-kongressen, så vel som fans av Arsenal og PSG, bør også være klar over at Rwanda har en alvorlig menneskerettshistorikk. Enhver klubb som mottar sponsormidler fra Rwanda, bør gjøre aktsomhetsvurderinger for å vurdere hvilken menneskerettsrisiko som en slik sponsor kan medføre.

Intervjuet er gjort med Frank Conde Tangberg, som er politisk rådgiver i Amnesty International Norge.