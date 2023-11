Se HamKam - Vålerenga på TV 2 Play søndag fra klokken 16.30!

Vålerenga bør vinne på Hamar for å få Eliteserie-kontrakt neste sesong.

Nestleder i Briskebybanden, Gaute Smestad Pedersen, gjør sitt for å fyre opp stemningen.

– Det er jo en klubb med et fryktelig oppblåst selvbilde, som gang på gang mener de er viktigere for norsk fotball enn alle andre. Det er bare tull, sier Smestad Pedersen.

Sebastian Hytten i Klanen fnyser av kommentaren.

– Det er ingen som elsker Vålerenga like mye som landets aviser. Det er mer et bilde som media skaper enn oss selv, samtidig som vi er glad i å være høye og mørke.

– Er du høy og mørk til kampen på søndag?

– Det er vi alltid før kampstart, så får vi se hvordan det går. Det er en viktig kamp. Jeg tror og håper vi vinner, sier Hytten.

SPENT: Sebastian Hytten er talsperson i Klanen. Foto: Amalie Bakke

– Alle har tatt ferie

På motsatt banehalvdel står Kamma-kaptein Aleksander Melgalvis for VIF.

Han har tidligere spilt fire år for Oslo-lagets erkerival Lillestrøm.

– Jeg er vel ikke spesielt godt likt der regner jeg med, sier 34-åringen som spiller sin siste hjemmekamp på søndag.

GIR SEG: Aleksander Melgalvis spiller sin siste hjemmekamp for HamKam. Foto: Marius Simensen / NTB

En ny sesong i Eliteserien er allerede sikret for hamarsingene.

Søndag er det ventet stinn brakke og en fest med supporterne, forteller Melgalvis.

– Alle her har tatt ferie allerede, så det er bare å huke av B på kupongen. Vålerenga kan ta det helt med ro, sier HamKam-profilen.

Vålerenga-trener Geir Bakke smiler av utspillet.

– Han er jo moroklump han, sier Bakke før han tydelig fortsetter:

– Hva andre sier og alle andre mener bruker ikke vi noe tid på.



SVARER: Geir Bakke vil ikke la seg påvirke av andres meninger. Foto: Erik Monrad-Hansen / TV 2

Mye tyder på at Melgalvis er ironisk.

– Dere har tenkt å gi alt?

– Det er en gjeng her som har vært veldig fornøyd med at vi har holdt plassen nå. Så får vi se om det er noen som ønsker å gå nok en tur ned i kjelleren for å ta Vålerenga.



Hos Smestad Pedersen er tonen en annen.

– Det beste hadde vært å utlignet eller tatt seieren på overtid, slik at vi virkelig kunne kost oss med et Vålerenga-nedrykk på slutten.

FEIRING: HamKam skal spille Eliteserien også i 2024. Foto: Heiko Junge / NTB

Provoserte VIF

Tilbake i 2019 plantet Melgalvis et LSK-flagg på Intility etter seier mot Vålerenga.

– Kan vi forvente noe lignende?

– Det blir vel ganske stille og rolig i NFFs ånd. Vi får gjøre det denne gangen, sier HamKam-kapteinen og smiler.

Han mener at ligaen blir svekket om Vålerenga skulle rykke ned.

– Det sier seg selv. Med KFUM opp og Vålerenga ned minker interessen ganske kraftig fra Oslo.

– HamKam er et robust lag. Vi må tørre å kjøre fort uten å kjøre ut, sier Vålerenga-trener Bakke.