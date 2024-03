– Fruen rister på hodet av og til

– Det som er litt dritt er at jeg ikke får ha den innendørs, for den tar så stor plass. Så da har jeg og fruen gjort en avtale om at den kan stå her, sier 31-åringen til TV 2 med et smil.

Han har tatt oss med inn i garasjen for å vise frem «hemmeligheten».

Denne dagen har spillerne egentlig treningsfri, men Gulbrandsen har likevel allerede vært innom Aker stadion for en økt i gymmen.

AVTALE MED FRUEN: Fredrik Gulbrandsen og Malene Pedersen. Foto: Privat

Den brennhete MFK-spissen – som blir en nøkkelspiller mot Club Brügge i åttedelsfinalen av Europa Conference League torsdag – gjør nemlig alt for holde seg i best mulig slag.

– Jeg merker at jeg blir mer sliten og mer stiv nå enn da jeg var yngre. Jeg må derfor gjøre litt ekstra for å ta vare på kroppen og for å forberede den til trening og kamp. Og så har jeg noen metoder som kanskje ikke alle er så happy med. Jeg liker å gå litt egne veier med noen småting som jeg føler hjelper meg, forteller han.

– Som hva?

– Det er alt fra isbad til råmelk. Og så har jeg dette oksygenkammeret.

Tipset av Premier League-stjerne

Flere ganger i uka tar han turen inn i garasjen for en runde i det som mest av alt minner om en slags krysning mellom et telt og en sovepose. Da tar han med seg iPad-en og legger seg godt tilrette, zipper igjen glidelåsen og fester oksygenmasken over munnen. Her blir han liggende inntil 1,5 time.

EKSTREM: Innerst i garasjen står oksygenkammeret som Fredrik Gulbrandsen bruker flere ganger i uka. Foto: Kristian Haug Hansen / TV 2

– Det er jo egentlig det motsatte av et høydetelt. Her simuleres luften som er under vann, noe som gjør at man får pustet inn mer oksygen.

Det var den tidligere Arsenal- og Manchester City-spilleren Gaël Clichy som tipset Gulbrandsen om denne behandlingen da de spilte sammen i Tyrkia.

– Luften som vi puster inn til vanlig inneholder 30 prosent oksygen. Inni kammeret er det opp mot 100 prosent. Det skal bidra til å hjelpe med restitusjonen. For min del har det funket bra.

– Hvordan tror du det er å leve med en type som deg?

– Det må du nesten spørre fruen om. Men hun rister på hodet av og til, sier han og ler.

– Men hun er samtidig veldig støttende så lenge jeg har troa på at det har en effekt, fortsetter romerikingen – som gjorde comeback for Molde i høst, sju år etter at han forlot byen og klubben for å prøve lykken i utlandet.

Følte seg glemt

Etter noen begivenhetsrike år i Salzburg, USA og Tyrkia, har han denne vinteren bevist at han fortsatt er sulten. Og at han er en målscorer av rang.

Gulbrandsen har de siste månedene omtrent egenhendig skutt romsdalingene til cupgull og avansement i Europa.

MÅLSNIK: Fredrik Gulbrandsen ble matchvinner mot Bodø/Glimt i cupfinalen i desember. Foto: Jon Olav Nesvold / BILDBYRÅN

– Jeg har holdt meg skadefri i en lengre periode og har fått trent godt gjennom vinteren. I tillegg tror jeg det har med at jeg trives godt her, forklarer spissen – som scoret fire mål i de to kampene mot Legia Warszawa som sendte MFK videre i Europa Conference League.

Trener Erling Moe liker det han ser av kraftpakken på topp.

– Det har blitt akkurat som vi trodde. Før vi hentet ham tilbake så hadde jeg noen gode samtaler med Fredrik og visste derfor at han fortsatt var ekstremt sulten. Han har nok følt seg litt glemt etter mange år ute. Han ville derfor hjem for å vise hvilken god spiller han er. Det har han virkelig lagt vekt på i treningshverdagen. Nå som han har holdt seg skadefri i en lengre periode, har det sett veldig bra ut.

– Småkleint

Hver morgen starter Gulbrandsen dagen med å gi kroppen kuldesjokk.

Foran huset som ligger oppe i fjellsiden overfor Årø flyplass – der han bor med forloveden Malene Pedersen og bikkja Hugo – har Gulbrandsen plassert et isbad som har en idealtemperatur på 3 grader.

– Det første jeg gjør hver morgen er å ta på meg morgenkåpen og ta et isbad. I vinter måtte jeg hakke isen for å komme meg oppi. Dette gjør jeg for å få en sjokkstart på dagen. Jeg er egentlig blitt avhengig av det.

KULDESJOKK: – Jeg har bestilt et nytt og større isbad, med motor, som gjør at temperaturen holder seg stabilt på 3 grader, forteller 31-åringen. Foto: Kristian Haug Hansen / TV 2

Mens naboene er på vei til jobb og skole, sitter hardhausen og nyter stillheten.

– Det har vært litt småkleint noen ganger, men det må jeg tåle. Heldigvis er den nærmeste naboen Martin Bjørnbak (en av lagkameratene) og han har kjøpt seg et identisk kuldebad, sier han og ler.

– Når jeg er ferdig, går jeg inn og tar en dusj i kaldt vann, ikke varmt. Kroppen skal nemlig varme seg opp selv.

Drikker råmelk

Etter et glass råmelk, er han klar for å dra på trening. Men det siste ønsker ikke Gulbrandsen så mye fokus på. Råmelk kommer rett fra kua og er ikke homogenisert eller pasteurisert, som den melka vi kjøper i butikken. På grunn av fare for sykdom er det ikke lov å selge rå melk i Norge.

– Det er veldig, veldig godt. Det smaker som fløte, men jeg tror ikke jeg skal si så mye mer om dette.

Gulbrandsen er klar over at han er et forbilde, og ønsker ikke at unge håpefulle skal ta etter metodene som en med hans erfaring kan tillate seg å benytte.

– Har du drevet med disse tingene hele karrieren?

– Det er noe jeg har blitt mer obs på de siste årene. Jeg har alltid vært veldig interessert i hvordan man kan ta vare på kroppen sin, men det var først da jeg kom til Tyrkia – der opplegget er litt mindre proft enn andre land jeg har vært i – at jeg skjønte at jeg måtte ta tak selv hvis man har et ønske om å holde på i idretten lenge.

Denne interessen deler han med sin tidligere lagkamerat, Erling Braut Haaland. I likhet med Gulbrandsen dro jærbuen videre fra Molde til Salzburg, der de to spilte sammen i et halvår i 2019.

– Karrierene tok imidlertid forskjellig vei derfra, humrer Gulbrandsen.

– Men det har vært utrolig gøy å følge ham, legger han til.

– I likhet med deg er også han ganske ekstrem?

– Ja, han var det allerede da han kom til Salzburg i ung alder. Han var nok hakket mer ekstrem enn meg, og det var interessant å snakke om disse tingene med ham.

OPPLEVDE MARERITTET: Fredrik Gulbrandsen opplevde jordskjelvet i Tyrkia for ett år siden, som krevde nærmere 60.000 liv. I Molde har han funnet tilbake til tryggheten. Foto: Kristian Haug Hansen / TV 2

Blir pappa

31-åringen har tatt med seg moppsen Hugo på luftetur i nabolaget.

Det er nok større sjanse for at bikkja til den motebevisste MFK-spilleren er oppkalt etter klesmerket som slutter på Boss enn etter Club Brügge-spilleren med Vetlesen som etternavn.

Men det er det belgiske laget, der Ronny Deila og Antonio Nusa er de to andre nordmennene, som kan hindre Gulbrandsen og lagkameratene en plass i kvartfinalen.

– Det er godt å være tilbake i Molde etter en turbulent avslutning i Tyrkia, som ble preget av jordskjelvet. Så det å komme hjem til trygge rammer, har helt klart gjort utslag. Så skal vi bli foreldre i juni, som blir veldig stas. Da er det ikke bare han her som må passes på, sier han og rykker lett i hundebåndet.

– Så livet leker om dagen?

– Ja, det er veldig mye positivt om dagen. Det er gøy.