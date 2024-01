Frisk Asker etter hockeyslagene: – Bildet er større enn akkurat de tre sekundene

Ny video viser opptakten til slåsskampen som har skapt heftig debatt i Hockey-Norge. Stjernen står fast på at de vil anmelde saken til politiet.

Debatten raser i Hockey-Norge etter situasjonen på isen i Stjernehallen i Fredrikstad torsdag kveld.

På stillingen 3–2 brøt det ut en voldsom slåsskamp mellom Frisk Asker-spiller Olivier Dame-Malka (33) og Stjernens Sondre Grønli (18).

Nye bilder av slåsskampen

Slåsskampen endte i at Grønli ble slått i bakken og gikk blødende i garderoben. Kampen ble stoppet i nesten fjorten minutter, og begge to fikk matchstraff.

– Slåsskampen er brutal og stygg. Malka er gjerne ute etter å lage litt, unnskyld uttrykket, faenskap ute på isen. Slikt vil vi ikke se mer i Norge, det var ikke pent, sier TV 2s ishockeyekspert Erik Follestad.



Klippet av slåsskampen gikk viralt torsdag kveld, men bildene viste bare bruddstykker av det som skjedde.

Fredag har TV 2 fått tilgang til en video som viser opptakten til slåsskampen, som du kan se i videovinduet øverst på siden.



– Det er en hendelse der en av våre spillere blir taklet bakfra og det blir litt tumulter. Stjernens spiller søker Malka, setter en skulder i brystet på ham, det blir munnhuggeri, og så utvikler det seg til en fight, sier sportslig leder i Frisk Asker, Vidar Wold til TV 2 dagen derpå.

DET STORE BILDET: Vidar Wold i Frisk Asker er opptatt av at man må se hele situasjonen, ikke bare de sekundene som var del av TV-produksjonen. Foto: Rodrigo Freitas

– Så må jeg si at det er ingen som ønsker at det skal være slike situasjoner i norsk hockey. Det er absolutt ikke noe man ønsker å se i norsk hockey og det er ingen som forsvarer det der, understreker Wold.

– Når man går ut med et klipp som bare viser selve nedslåingen, ser det veldig stygt ut. Bildet er større enn akkurat de tre sekundene. I går virket det som en voldshendelse som var tatt ut fra intet, det var det ikke.

Wold opplyser samtidig at Dame-Malka ikke vil bli tilgjengelig for intervju med pressen fredag.

– Han har fått sovet i natt

TV 2 har vært i kontakt med 18 år gamle Grønli fredag morgen. Han ønsket ikke da å kommentere saken og viste til daglig leder Anders Åsle.

– Heldigvis så ser det ut som at Sondre klarer seg bra. Det kunne sikkert gått mye verre, men nå får vi se hva legene sier utover dagen. Han har fått sovet i natt, og så håper vi at han klarer seg fint, sier Åsle til TV 2.



– Hva har han sagt til dere i klubben om situasjonen i går?



– Sondre går inn egentlig bare for å sørge for at det ikke blir noe mer bråk i etterkant av den taklingen som starter hele episoden. Og så opplever Sondre at Frisk-spilleren er interessert i en fight, og er veldig opptatt av å slå.

Klubblege Magne Krohn har ikke snakket med Grønli direkte, men via faren til 18-åringen.

– De har fulgt med i natt og fulgt et såkalt commotio regime, hvor han vekkes med jevne mellomrom. De første 24 timene er kritiske, sier Krohn til TV 2.

– Det ser ut til å ha gått greit, men hjernerystelser har mange ansikt. Selv om de sterke kliniske symptomene ikke kommer med en gang, kan det komme etter hvert. Vi vil holde kontakten med Sondre og ta dag for dag.



Frisk Asker-ledelsen har naturligvis vært i dialog med Dame-Malka etter torsdagens situasjon.

– Han sier at Stjernen-spilleren oppsøkte ham. Det ble tumulter mellom den og som videre ledet til en slåsskamp. Han synes det er trist at det ble som det ble, men føler det er to parter i denne saken, forteller Wold.



Vil fortsatt anmelde

Torsdag kveld informerte Stjernen om at de kommer til å anmelde saken. Det står de fast ved.

– Status er at det vi har sett av nye videoopptak og sammenholdt med forklaringer fra de som var til stede er at det vi sa i går opprettholdes. Det betyr at klubben sammen med spiller kommer til å inngi en anmeldelse, sier styreleder Gisle Årnes til TV 2.

– Hva er det basert på?

– Basert på at dette er grov, uprovosert vold med stort skadepotensiale som vil rammes av bestemmelser i straffeloven.

Stjernen skal levere de de omtaler som en grundig og detaljert anmeldelse til politiet i staten av neste uke.

– Dette er så alvorlig, gitt det skadepotensiale og kraften i det som utføres at dette bør politiet ta tak i. Og det tror vi de kommer til å gjøre.

Årnes er klar i sin mening på at det er Dame-Malka som skaper situasjonen.

– Vi ser at det er en person som er ute etter å lage bråk. Begynner å slå, etter det vi mener, uprovosert. Og han fortsetter å slå til vår spiller er bevisstløs.

TV 2s ishockeyekspert Erik Follestad mener at det er viktig å få alle fakta på bordet, som den nye videoen, er viktig for å full klarhet i hva som faktisk har skjedd.

– Jeg leste i dag at Grønli blir slått bevisstløs, det blir han jo ikke. Vi er med og hausser det opp også. Det er ordentlig stygt, ikke bra og hører ingen plass hjemme. Men i etterkant av en sånn situasjon er det to parter som har sin egen agenda, og det hjelper heller ikke på situasjonen, mener Follestad.

Erik Follestad, TV 2s hockeyekspert. Foto: Bjørn Roger Brevik / TV 2

Sportskommentator i Fredriksstad Blad, Erik Pedersen, var til stede under kampen.

– Det var litt vemmelig og skremmende å se måten Stjernens unggutt gikk i isen på etter å ha fått en voldsom hard venstrehook av Dame-Malka. Heldigvis var det scener man ikke ser ofte i norsk ishockey, for det var ikke noe hyggelig å se. Det var ingen god dag for norsk hockey i Fredrikstad i går, understreker Pedersen.



– Jeg har studert bildene nøye, også de som ikke ble vist på TV 2, og det er utvilsomt en rutinert fighter som er ute etter én ting, nemlig å ha et slagsmål.



Wold i Frisk Asker er klar på at de tar avstand fra den type situasjoner.

– Vi ønsker ikke sånt i norsk hockey og hockeysporten er ekstremt mye mer enn det der. Vi skal være gode rollemodeller i forhold til rekruttering og folk som ser på, og det er ingen i Frisk Asker eller i andre klubber som oppfordrer folk til å slåss på isen. Så vet samtidig alle som, i hvert fall de som er i hockeymiljøet, at det kan skje. Men det er ikke noe vi ønsker, sier Wold.



– Frisk Asker sier de vil anmelde, hva tenker du om det?



– Når du ser det som ble vist på TV, ser det brutalt ut. Det er det ingen tvil om. Men det skjer mer i forkant. Stjernen må behandle saken som de ønsker, og så har vi gitt et tilsvar til forbundet og det er opp til dem å komme frem til straffer.



Dette sier forbundet

TV 2 har vært i kontakt med Norges Ishockeyforbund fredag. De forklarer at det er blitt gjort en vurdering av dommerne i etterkant av kampen at hendelsen var såpass alvorlig at det bør gi supplerende straff.

Saken er sendt til disiplinærutvalget for behandling, samtidig er dommerrapporten sendt til begge klubber som har fått 24 timer på seg til å komme med tilsvar på rapporten.

– Når disiplinærutvalget har mottatt dommerrapporten, video, tilsvar og annen informasjon om saken, vil de behandle saken og komme frem til en sanksjon på alt fra null kamper og oppover, forklarer sportssjef og konstituert generalsekretær i Norges Ishockeyforbundet, Petter Salsten, til TV 2.