Frikjent: – Ingen bør oppleve det

OL-løper Peter Bol (29) er frikjent – et halvt år etter at han testet positivt for dopingmiddelet EPO.

I mars skrev TV 2 om norske forskere som ville renvaske dopingtatte Bol.

– Han er offer for slurvete laboratoriearbeid. Det er ingen tvil om at prøvene var rene for syntetisk EPO, sa professor Jon Nissen-Meyer ved Universitetet i Oslo til TV 2 i mars.



Bol ble først midlertidig suspendert. Men når en B-prøve ikke bekreftet resultatet fra A-prøven – og kom tilbake som «atypisk» (verken positiv eller negativ) – fikk han suspensjonen midlertidig opphevet.

Australias Peter Bol feirer sølv på 800 meter under fjorårets Commonwealth Games. Foto: GLYN KIRK

Han var fortsatt under etterforskning av Sport Integrity Australia (SIA), men de har nå avsluttet etterforskningen.



– Jeg har blitt frikjent. Det var en falsk positiv – som jeg har sagt hele tiden. Å få nyheten fra SIA, var som en drøm som gikk i oppfyllelse, sier han i en uttalelse tirsdag, gjengitt av The Guardian.



SIA kom også med en uttalelse etter henleggelsen.

– Videre analyser resulterte i varierende ekspertuttalelser om den positive eller negative rapporteringen av prøven – og A-prøven var rapportert som negativ. Undersøkelsen av denne prøven er avsluttet, heter det.



Verdens antidopingbyrå (WADA) skal nå gjennomgå EPO-testprosessene.

– Jeg er glad for at WADA har gått med på å gjennomgå testprosessene, for å forhindre falske positive prøver. Ingen bør noensinne opplevde det jeg har vært gjennom i år, sier Bol.



Hva er EPO? EPO er et hormon, som produseres i nyrene, som stimulerer utviklingen av røde blodceller. EPO har fått stor medieoppmerksomhet som følge av at kunstig framstilt EPO har blitt brukt som dopingmiddel innen utholdenhetsidrett.

Nissen-Meyer var en del av én av to ulike ekspertgrupper, som uavhengig av hverandre, konkluderte med at det ikke fantes bevis for syntetisk EPO i Bols urinprøver.



Han var også engasjert i Erik Tysse-saken.

Nå kan 29-åringen fokusere på Friidretts-VM i Ungarn. 800 meter er distansen Bol satser på. Friidretts-VM starter 19. august.