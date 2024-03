Kevin Ramsfjell fikk angst. Nå sprenger 24-åringen grenser for hva kroppen kan tåle.

Da resultatene uteble, følte han at livet var på villspor.

Snøen ligger som et hvitt teppe over Lillehammer.

Perfekte forhold for en skiskytter, men Kevin Ramsfjell har pakket bort både rifle og ski for godt.

– Når du identifiserer deg hundre prosent som en idrettsutøver, føles det som om du er en taper når du ikke innfrir målet. Da er du et dårlig menneske, sier Ramsfjell til TV 2.

MISTET GLEDEN: - Din lykke er avhengig av prestasjonen, sier Kevin Ramsfjell. Foto: Harald Christian Eiken / TV 2

Han vil fjerne stigma – den store elefanten i rommet: Mental helse i idretten.

– Toppidrett er vanskelig når resultatene ikke møter forventingene. Sammen med resultatene faller også livskvaliteten, sier Ramsfjell.

Herfra begynner et prosjekt du vet du har tapt, men du har ingen plan b, beskriver han.

– Du føler deg plutselig helt på villspor, uten mening i livet. Idretten var din greie, det var der du fikk selvtillit og mestring, og plutselig får du ikke til det engang.

Gjennom å fortelle sin historie vil 24-åringen inspirere andre til å innse at det går an å få det bra, selv om man opplever livskriser i idretten.

– Alle har sin greie, man må bare finne den. Da kan man isteden begynne å like veien til målet.

Nå har Ramsfjell satt ville rekorder, som tidenes raskeste på rulleski fra Nordkapp til Lindesnes, og som ultraløper fra Bergen til Oslo.

VONDT: Kevin Ramsfjell bearbeidet sorgen. Foto: Privat.

– Da jeg gikk Norge på langs, hadde jeg vondt inni meg. Jeg hadde satset skiskyting i så mange år, og det ledet ikke til noe. Jeg ville få brukt skiferdighetene mine en siste gang.



– Innerst inne handler det om at jeg vil være flink til noe og få til noe stort, og nå har jeg funnet det.

GODT BRUKT: Rulleskiene til Ramsfjell. Foto: Harald Christian Eiken / TV 2

Det var også et ønske om å gjøre noe unikt, og åpne opp en ny verden for seg selv og andre.

Men for få år siden så det ganske annerledes ut.

Merket ikke symptomene

Da Kevin var åtte år, begynte satsingen på skiskyting. Målet var å vinne mest mulig.

– Jeg jobbet alltid for å bli best.

Ramsfjell ble godt vant. Med å vinne.

Så kom ungdomstiden. Kevin var liten av vekst og sent utviklet.

– Det var et slag i trynet da andre fikk bedre progresjon, selv om jeg trente mer og bedre.

LA OPP: Kevin Ramsfjell bestemte seg for å legge opp som skiskytter da han var 21 år. Foto: Harald Christian Eiken / TV 2

Han kjente på følelsen av urettferdighet. Å jobbe like hardt som de aller beste, men ikke få resultatene.

Kevin beskriver det som å gå på jobb uten å få betalt.

– Sammenligning er den største «drepen» til å ha det bra. Og i idretten er det mye sammenligning, forklarer Ramsfjell.

Han avslører et ordtak som ofte tulles med i miljøet:

– Vi sier at hvis du vil ha mange nedturer, er det bare å begynne med skiskyting. Jeg vil ikke skremme noen, men det er bare sånn det er.

Som mange idrettsutøvere ble Ramsfjell etter hvert veldig god til å overtenke, og kjenne etter om kroppen fungerte optimalt.

– Det var som en spiral, som kan utløse mentale utfordringer og tanker.

MENTAL SPIRAL: Ramsfjell forstod ikke hva som var i ferd med å skje. Foto: Harald Christian Eiken / TV 2

Han fikk vondt i brystet og hjertebank.

Ramsfjell fryktet at han ikke kunne konkurrere, og at det var noe alvorlig galt med hjertet.

– Plutselig lå jeg på sofaen og trodde min siste time var kommet. Heldigvis kom en venn på besøk til meg og fikk roet meg ned. Han hadde hatt akkurat det samme.

Et angstanfall.

– Jeg ble fortalt at det ikke var farlig, og jeg fikk hjelp til å takle situasjonen slik at det ikke ble noe jeg slet med videre.

– Er angstanfall noe som snakkes om i idretten?

– Nei. Jeg kjenner andre som har hatt det, men vet ikke hvor vanlig det er.

24-åringen mener unge idrettsutøvere burde få mer kunnskap om mental helse, slik at de kan forstå mer om seg selv.

– Hvis jeg hadde visst hvilke symptomer jeg skulle kjenne igjen, hadde jeg forstått mer da det skjedde.

Vennene som er borte

TV 2 har tidligere omtalt selvmord i skiskyttermiljøet. Ramsfjell kjenner også utøvere fra andre idretter som har valgt å avslutte livet.



– Jeg kan telle på to hender hvor mange av de jeg kjenner som ikke er her lengre på grunn av psykisk helse. Det er skremmende.

Hvor mange ganger skal man grine i kirken og vente til det skjer igjen? Kevin Ramsfjell, tidligere skiskytter.

Hvis du er gutt og må snakke med noen, er det veldig flaut, beskriver Ramsfjell. Gutter er maskuline, de skal klare seg selv. Sånn har det alltid vært, mener han.

– Men du trenger ikke ta med deg de tankene i graven.

Trenger du noen å snakke med? Mental Helses hjelpetelefon: 116 123 (døgnåpent)

Kirkens SOS: 22 40 00 40 (døgnåpent)

Mental Helse Ungdoms hjelpechat: mentalhelseungdom.no/chat (søndag-fredag 18-21)

Leve Landsforeningen for etterlatte ved selvmord: Tar imot henvendelser på e-post: post@leve.no eller telefon 22 36 17 00 (hverdager 9-15) Kilde: Helsenorge.no

Ramsfjell er nå ultraløper på heltid, og gjennom sine rekordløp har han samlet inn 230.000 kroner til Mental Helse Ungdom, med hjelp fra blant andre Jakob Ingebrigtsen.

– Det føles egoistisk å gjøre ekstreme prosjekter, derfor vil jeg at oppmerksomheten skal drysse over noe viktigere, sier Kevin.



I podkasten «Idretten – mer enn bare sport» tar han og kameraten Ånon Flåta, opp tabubelagte tema.

PODKAST: Kevin Ramsfjell (t.v) og Ånon Flåta (t.h) har konkurrert mot hverandre siden de var barn. Nå driver de podkast sammen. Foto: Harald Christian Eiken / TV 2

24-åringen reagerer på at mental helse nærmest har vært glemt i idretten, når det er så mye fokus på optimalisering.

– Det er rart at temaet ignoreres og at det ikke er mer snakk om mental helse når det henger så tett sammen med det fysiske.



– Mental styrke og det å ha det bra er to helt forskjellige ting, minner han om.

Gleder seg til trening

Ramsfjell kan ikke huske at han har fått mentale verktøy gjennom idretten, og kaller det et «faretegn».

– Det er bare flaks at jeg har møtt personer som har hjulpet meg.



TRENGER OPPLÆRING: - Det er dumt å ikke være forberedt på hva som kan møte deg senere, mener Kevin Ramsfjell. Foto: Harald Christian Eiken / TV 2

– Hva tenker du om den mentale helsen til idrettsutøvere?

– For å si det sånn, når du begynner å bli voksen og tør å spørre andre og dele selv, oppdager du gjerne at absolutt alle du møter har et problem de sliter med.

Ramsfjell beskriver at en dårlig sesong er ensbetydende med dårlig livskvalitet.

– Hvilket råd du ville gitt til deg selv, som yngre utøver?

– Du trenger ikke være blodseriøs fra du er tolv år. Du trenger ikke droppe bursdagsselskap. Det betyr ingenting i det lange løp å vinne Norgescup når du er 17 år. Det er kult der og da, men å ha det bra og være sterkt når det virkelig gjelder, er det som er viktig.

LØPSVENN: Kevin Ramsfjell med hunden Fischer. Foto: Harald Christian Eiken / TV 2

Ole Einar Bjørndalen har tatt til ordet for et «obligatorisk kurs i mental helse fra juniornivå opp til senior-nivå.

– Det skulle vært kurs. På videregående er det veldig mye fokus på trening. Der er det kanskje viktigst å få den opplæringen, mener Ramsfjell.

Med utgangspunkt i sitt eget angstanfall skulle han ønske det var mer fokus og opplæring om hvordan stress, angst og tanker kan sette seg i kroppen

Han mener trenere også må få mer opplæring til å kunne ha dialog med utøverne.

– Helseattesten kan være et konkret virkemiddel, med flere spørsmål om hvordan man har det.

Nå er det kun ett spørsmål om mental helse;

Har du/har hatt angst, depresjon eller andre psykiske problemer?

SKAL TØYE STRIKKEN: Kevin Ramsfjell på vei mot nye mål Foto: Harald Christian Eiken / TV 2

– Nå står jeg opp hver dag og har lyst til å trene istedenfor å grue meg. Du er villig til å gå så langt at det ikke er noen grenser, fordi det betyr så mye.



Som ultraløper trener Ramsfjell mer enn han gjorde som skiskytter. Fokuset på å vinne er erstattet med å glede seg over veien mot målet.

– Hva er ditt neste mål?

– Det blir langt, vondt og utenfor komfortsonen min. Det som pirrer mest er å tøye strikken, inspirere andre og samle inn penger.

– Har du tips til andre som har sluttet med idretten de satset på?

– Vær modig. Du må tørre å eksponere deg for nye ting.

Når man utfordrer seg selv kan man finne nye veier å gå, oppmuntrer han.

– Det er hele konseptet og løsningen med alt jeg driver med nå.