Freser: – Ser helt idiotisk ut

SKAPER DEBATT: Viking og Fredrikstad måtte svare for seg etter helgens runde. Foto: Mats Torbergsen / NTB / Paul S. Amundsen / NTB

– Jeg synes bare det er tåpelig. Det har gått altfor langt i altfor mange kamper. Det ser ikke bra ut, sier Egil Østenstad til TV 2.

Søndag kveld tok den tidligere landslagsspissen til X for å lufte sin frustrasjon.

HAR FÅTT NOK: Den tidligere landslagsspissen Egil Østenstad Foto: Alf Ove Hansen

– Det der «skadesmartnesstrikset» vi har sett i Eliteserien i helgen (ja, Viking inkludert) er en vits og en parodi. Få det bort, skrev Østenstad.



– Helt idiotisk

I kampen mellom Brann og Fredrikstad ble det lagt til hele 13 minutter etter flere stopp i spillet.

Fredrikstads matchvinner erkjente at noe kanskje var i overkant, mens Brann-kaptein Sivert Heltne Nilsen var frustrert over de gjentatte bruddene.

I toppkampen mellom Bodø/Glimt og Viking gikk Glimts kaptein Patrick Berg ut mot Vikings grep for å dra ned tempoet i kampen.

– Keeperen legger seg ned hver eneste gang. Det gjør de hver eneste kamp, mot hvilken som helst motstander, ikke bare oss, sa Berg til TV 2.



Viking-keeper Patrik Gunnarsson forklarte det med skader i lysken og skulderen, og en del av spillet.

Det får han ikke tidligere Viking-spiller Østenstad med på.

– Kynisme og det som følger med for å justere tempo i kamper er en del av fotballen, men dette vi har sett i noen kamper i Eliteserien nå ser bare helt idiotisk ut.

– Det representerer verken klubber eller Eliteserien på en god måte, sier Østenstad.

Solbakken får støtte

TV 2s fotballekspert Yaw Amankwah er klar på hvor kritikken skal rettes.

– Den må jo gå på regelverket og hvordan praksisen skal være for dommere. Det er ingen som ønsker å se kamper som brytes så mye opp, men regelverket tillater det.

– Man bør være hissigere med gult kort på det som oppfattes som drøying. Så skjønner jeg det er vanskelig, for er det noen som faktisk er skadet, ser det ganske dumt ut om du dunker ut et gult kort til en spiller med et brudd.

Se Amankwahs drastiske forslag i Spiss Vinkels oppsummering av runden:

Landslagssjef Ståle Solbakken hadde mye på hjertet om tema i mandagens episode av Europakommisjonen.

– Hvis en utespiller ligger nede og det ikke er en hodeskade, må man bare spille videre. Etter fokuset på hjernerystelser har den regelen blitt utnyttet, sier Solbakken.

– Skader det fotballen?

ENGASJERT: Landslagssjef Ståle Solbakken. Foto: Frode Sunde / TV 2

– Selvfølgelig strider det med spillet idé, men hver gang en utespiller ligger nede, er det bare å spille videre. Så må det strammes ekstra inn på keeperne. Jeg mener at det går an å avsløre de og, sier landslagssjefen.

Tidligere toppdommer Per Ivar Staberg er enig i prinsippene til Solbakken.

– Lagene spiller ut ballen når det ligger en spiller nede uavhengig om det er krampe eller noe annet. Det har blitt en kutyme. Så er dommere for raske til å stanse spillet når det åpenbart ikke er en hodeskade, sier Staberg til TV 2.

– Jeg tror det irriterer alle at en form for antifotball utøves. Det dommerne kunne tatt i bruk er seks sekunders regelen på keeperen. Jeg har sett i ettertid, og det er langt mer enn seks sekund som går, sier Staberg.

Dommersjef Terje Hauge forteller til TV 2 at han vil snakke med dommere, veiledere, se bilder og situasjoner før han uttaler seg om saken.