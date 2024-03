Freser mot 17-åring: – Har fått nok

Sensasjonen Luke Littler tok verden med storm da han som 16-åring tok seg til finalen i dart-VM.

På veien til finalen slo han legenden Raymond van Barneveld, som Littler tidligere har omtalt som sitt idol innenfor sporten.

Da fremsto stemmingen mellom de to god, men det ser ut til å ha endret seg drastisk.

– Jeg fikk høre at jeg er idolet hans. Jeg forstår at du ikke ønsker å prate under VM, men under andre turneringer … her om dagen gikk jeg bort for å hilse på ham, sier van Barneveld, og fortsetter:

– Da tok han ut ørepluggen – for et lite øyeblikk – og sa kun det mest nødvendige, sier veteranen til nederlandske Sportnieuws, gjengitt av Mirror.

MØTTES: Van Barneveld og Luke Littler under VM. Da var stemmingen betydelig bedre. Foto: Zac Goodwin / Pa Photos / NTB

56-åringen hevder at Littler har ignorert meldingene han har sendt – og sier at han har gitt opp å gjøre en innsats for å holde kontakten med briten.

– Jeg sendte ham en melding for å gratulere ham med en seier, og så fikk jeg aldri noe svar.

– Det er greit, men da har jeg fått nok. Neste gang jeg blir spurt om å gjøre noe for ham, så vil jeg stå over, er nederlenderens klare beskjed.

Etter andreplassen i dart-VM har Littler blitt en ordentlig verdensstjerne. 17-åringen har over 1 million følgere på Instagram, og får mange henvendelser.

Det er imidlertid ingen god unnskyldning for å ikke svare nederlenderen, mener van Barneveld.

– Jeg forstår at han får tusenvis av tekstmeldinger, men jeg er ikke hvem som helst. Hvis jeg har vært inspirasjonskilden din i flere år, forventer jeg at du svarer meg, tordner 56-åringen.

POPULÆR: Mange lot seg fascinere av ungguttens spill under VM. Foto: Andrew Matthews

Luke Littler har ikke svart på utspillene etter nederlenderens intervju.

17-åringen har på sin side vunnet Bahrain Masters og Belgian Darts Open siden han tapte finalen mot Luke Humphries i VM.

Raymond van Barneveld er en av de virkelige store legendene innenfor sporten. 57-åringen har vunnet VM fem ganger.