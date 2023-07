Freser: – Han stilte veldig rare spørsmål

Dunne, med over 11 millioner følgere på TikTok og Instagram, har blitt et fenomen på sosiale medier.

20-åringen regnes som en av de mesttjenende college-utøverne i USA, og skal ha tjent over 36 millioner kroner, ifølge nettstedet On3.

Turneren og superstjernen er én «alle» vil ha en bit av, og det har ikke alltid gått helt etter planen, skal en tro henne selv.

– The New York Times skrev en sak om meg. Det var fullstendig bullshit, sier Dunne i en podkast, ifølge Fox News.

Hun mener storavisen tok kontakt og ga premisser om en samtale om at hun hadde blitt en av college-utøverne med høyest inntekt, og at det ikke var det som utspilte seg.

– Reporteren ringte meg og han spurte meg veldig rare spørsmål. Det var ordlagt ganske rart. Han sa: «Så, hvordan er det å være en liten blond turner som tjener så bra?»

– Jeg sa bare: «Hvorfor gjør det noe at jeg er liten og blond?» Du kan bare spørre meg om avtalene mine, uten at du bruker disse rare måtene å si det på, freser hun.

Og da artikkelen kom ut forteller Dunne at hun fikk seg en stor overraskelse.

– Da var det et gigantisk bilde av meg med turnklær med overskriften «Sex selger.» I artikkelen sto det også at det jeg drev med var et skritt tilbake for kvinnesport, sier Dunne.

New York Times har foreløpig ikke kommentert påstandene.