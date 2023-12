Fransk komet reagerer: – Alltid det samme

FANTOMSTART: Lou Jeanmonnot er på kort tid blitt en stødig fransk profil. Her omkranset av den norske duoen Karoline Knotten (t.v) og Juni Arnekleiv (t.h) Foto: Tommy Storhaug / TV 2

– Det var skikkelig bra, men også veldig kaldt, sier 25-åringen til TV 2 på siste treningsdag før ny konkurranse.

Skiskytterne har forflyttet seg fra iskalde Östersund til Hochfilzen i Tirol. Der er det meldt atskillig varmere.

Jeanmonnot snakker om prestasjonene i Östersund, samt de brutalt iskalde temperaturene som preget sesongens første verdenscupkonkurranser.



Det franske fantomet tok karrierens to første verdenscupseire på sprinten og den påfølgende jaktstarten.



I tillegg var hun med på miksstafetten som Frankrike vant. Det betyr tre seire på seks forsøk for det nye stjerneskuddet.

Plutselig er det ikke bare fjorårets ener Julia Simon eller supersolide Justine Braisaz-Bouchet utenlandsk media har lyst å prate med fra det franske laget.

Men hvem er hun?



– Det er et vanskelig spørsmål. Hovedmålet mitt i livet er å nyte de gode tingene som skiskyting, skigåing, fersk snø og god mat.

– Jeg tror at når jeg er skikkelig glad, er når jeg er sterk i løypa. Å være glad er verdens beste energi, sier den sprudlende franske jenta.

I hele intervjusekvensen med TV 2 smiler hun om kapp med sola, som skinner på de høye fjelltoppene i bakgrunnen.

Røper veddemål

Hun presenterte seg allerede i fjor med flere stafettseire i verdenscupen. Individuelt ble det blant annet en andreplass fra nettopp Östersund på fellesstart.

TV 2s skiskytingsekspert Tiril Eckhoff stempler Jeanmonnot som en «utypisk» skiskytter.

– Hun er veldig avslappet. Hun har sagt at hun er glad i å sykle, glad i god drikke, og å tatovere seg. Hun er et friskt pust.

Den franske jenta letter på sløret når TV 2 spør henne om hvilke tatoveringer som skjuler seg under skidressen.

– Jeg har tatovert en tiger på beinet og en ulv på underarmen, sier hun og fortsetter:

– Jeg liker dyr. Jeg har også en fugl på magen.

Hun tar seg også tid til å fortelle om et artig veddemål.

Om det blir like stor suksess i VM som det har blitt innledningsvis denne vinteren, røper den franske stjernen at skisponsor Fischer har inngått et veddemål med henne.

– Hvis jeg får pallplass, vil de betale for en tatovering. Stafetten teller også. Så jeg håper det skjer.

– De sa at hvis jeg tar gull, så kommer de også til å ta en tatovering. Det er det beste med det.

Verdenscupen sammenlagt, kvinner 1. Franziska Preuss, Tyskland, 200 poeng 2. Lou Jeanmonnot, Frankrike, 197 poeng 3. Vanessa Voigt, Tyskland, 165 poeng 4. Karoline Knotten, Norge, 159 poeng 5. Lisa Vittozzi, Italia, 154 poeng

Til tross for den gode starten, toner hun ned forventningene til å gå hele veien i verdenscupen sammenlagt.

– Nå fokuserer jeg å nå topp seks sammenlagt. Jeg vet at jeg kan klare det. Jeg vet at det er bra å ha den gule trøya som mål, men jeg vet ikke om jeg klarer det. Sesongen er lang og du vet aldri hva som skjer.

– En skiskytter for fremtiden



Det finnes imidlertid noe stjerneskuddet er langt sikrere på: Hvilke spørsmål er hun lei av å svare på.

– Om verdenscupen sammenlagt, svarer Jeanmonnot kontant.

Og fortsetter:

– Etter løpene er det alltid det samme spørsmålene. Du går i mikssonen, og det er det samme spørsmålene fra hver journalist. Til slutt føler jeg meg som en gammel dame som alltid sier det samme, flirer hun.

Eckhoff har latt seg imponere over den franske kvinnen.

– Hun har hatt en utrolig utvikling fra fjoråret. Hun er veldig sterk på standplass, spesielt på stående. Hun fyller når det gjelder som mest. En skiskytter for fremtiden.

– Hvor god kan hun bli?

– Jeg tror hun kan bli en av de beste, hvis hun fortsetter i samme spor.