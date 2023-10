Fransk fotballprofil legger seg flat etter latter under Israel-markering

Den franske fotballspilleren Jean-Clair Todibo beklager at han begynte å le da det ble holdt ett minutts stillhet under en landskamp nylig.

Episoden skjedde i forkant av forrige ukes EM-kvalifiseringskamp mellom Frankrike og Nederland. Da ble det holdt ett minutts stillhet for å minnes ofrene for konflikten mellom Hamas og Israel.

Kameraer fanget 23 år gamle Todibo som lo under seansen. Nå legger Nice-spilleren seg flat og beklager.

– Jeg hadde en nervøs latter i relasjon til minuttet med stillhet, men jeg gjorde ikke under noen omstendighet narr av den pågående situasjonen, sier 23-åringen på en pressekonferanse mandag kveld.

Se hva som skjedde her:

Ba om unnskyldning

Minuttet med stillhet var også tilegnet en lærer som ble drept i den nordfranske byen Arras i forrige uke. Den franske regjeringen har omtalt den episoden som et islamistisk terrorangrep.

– Jeg ønsker å uttale meg i forhold til omfanget av situasjonen og tolkningen av situasjonen som er ganske sprø, sa Todibo på pressekonferansen i Lille.

– Situasjonen var uvanlig for meg, og vi var blant rivaliserende fans som hadde laget enkelt vitser. Jeg fikk en nervøs latter som kom ut, fortsatte han.

Deretter ba Nice-spilleren om unnskyldning «til alle menneskene som jeg kan ha fornærmet».

– Det er det minste jeg kan gjøre. La det ikke være noen tvil om det, sa han.

Feil bilde

Forsvarsprofilen mener inntrykket som er skapt av ham er feil.

– Noen sa at jeg lo under minuttet med stillhet fordi jeg gjorde narr av en lærers død. Dere bør vite at moren min har jobbet med utdanning på nasjonalt nivå i 20 år, og jeg har enorm respekt for disse menneskene, sa Todibo.

– Det kunne ha skjedd med min mor. Kritikken plager meg, fordi den gjenspeiler et bilde av meg som ikke stemmer. Jeg er en gutt med veldig god utdannelse og med respekt for mennesker, la han til.

Mandag sendte Det franske fotballforbundets etiske råd brev til Todibo for å be ham forklare seg om latterepisoden, opplyste president Patrick Anton til nyhetsbyrået AFP.

Todibo er med i Frankrikes tropp til tirsdagens vennskapskamp mot Skottland i Lille.

(©NTB)