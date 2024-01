Fra stjerne til arbeidsledig på to år: – Jeg har mer å gi

Både Odd Christian Eiking og konen Mariell har ventet lenge nok nå.

Vuggen er satt opp og pyntet i stuen, barnerommet er blitt fylt med stellebord og leker.

Nå teller de dager. Straks skal livene deres snus på hodet.

Sønnen Herman kan dukke opp når som helst.

– Så det passer jo egentlig bra at jeg ikke er på Mallorca eller i Saudi-Arabia og sykler ritt nå. Da måtte jeg ha kastet meg på første fly når fødselen går i gang. Sånn sett er timingen god, sier Eiking, og legger til:

– Hvis det ordner seg.



Arbeidsledig

Men det er langt fra sikkert at «det ordner seg».



Ved nyttår gikk kontrakten hans med det amerikanske storlaget EF Education First ut. Han har ikke signert kontrakt med et annet.

Så nå, når årets sykkelsesong er godt i gang og de fleste lag har fylt opp stallene sine, står 29 år gamle Eiking uten jobb.

– Hvordan er det å være arbeidsledig?

– Det er fantastisk, sier han og humrer.

– Nei da, men akkurat nå er det fint å kunne være hjemme med min høygravide kone, sånn at jeg kan få med meg fødselen uten at det er noe stress rundt det.

– Mange venter med å få barn til de har en stabil jobb- og livssituasjon, men din situasjon har aldri vært mer usikker. Er du stresset?

– Som syklist er fremtiden aldri helt sikker. Da dette barnet ble unnfanget gikk jo alt på skinner, selv om det nå er litt ute av kurs. Jeg satser på at det går seg til, sier han.

Fallet fra toppen

Askøyværingen hadde ikke sett for seg å være i denne situasjonen. Han er en av Norges mest meritterte syklister, fortsatt bare 29 år.

– Jeg må være ærlig og si at jeg ikke hadde trodd dette. Jeg har aldri vært i denne situasjonen tidligere, og jeg unner ingen å være i den. Enten man er syklist eller vanlig arbeidstaker, sier Eiking.

– Hvorfor er du i denne situasjonen?

– Det har vært mye stang ut, vil jeg si.

PÅ TOPP: Odd Christian Eiking bar den røde ledertrøyen i Vuelta a España i syv dager i 2021. Foto: Jorge Guerrero

De to siste årene har vært vanskelige. Etter å kjørt inn til toppresultat i Klasikoa San Sebastian og båret den røde trøyen i Vuelta a España, forlot han belgiske Intermarché-Wanty Gobert til fordel for EF i 2022.

Siden har det meste gått på tverke.

Han har pådratt seg flere skader, fått et redusert rittprogram og ikke fått vist seg frem overhodet.

– Jeg vil ikke si at jeg var uheldig med laget og lagledelsen, for mye står sikkert på meg også. Men jeg fant liksom aldri helt rytmen i EF, sier Eiking.

– Det er rart. Jeg har gått fra å være på toppen av karrieren til å være i denne situasjonen på to år. Det har gått veldig fort.



Nådeløs idrett

TV 2s sykkelekspert Magnus Drivenes mener at nordmannen har hatt uflaks.

– Det er åpenbart at EF ikke var en god match for ham. I tillegg har velt, skader og andre helseproblemer gjort at han ikke har fått ut potensialet sitt, sier han.

DÅRLIG MATCH: Odd Christian Eiking fikk det aldri helt til i EF Education First. Foto: Frode Hoff / TV 2

Og da er sykkelsporten nådeløs.

– Det er mange om beinet, mange som vil ha kontrakt. Eiking er blitt et offer for det.

– Hvor vanskelig er det å komme tilbake i sirkuset, nå som han har havnet utenfor?

– Det er ikke lett. De aller fleste lagene har fylt opp stallene sine med ryttere allerede. Dessuten er det trange tider for mange lag i sporten om dagen, sier Drivenes.

Vil tilbake

I flere måneder har Eiking, gjennom sin agent Joona Laukka, vært i samtaler med sitt tidligere lag, Intermarché, om en retur.



Men det belgiske laget har et av de minste budsjettene i WorldTouren, og ikke råd til å signere enda en rytter nå.

HAN BESTE ÅR: Odd Christian Eiking gjorde sine største resultater kledd i den blå, hvite og gule trøyen til Intermarché-Wanty. Her jubler han for seier i Tour de Wallonie. Foto: Luc Claessen

– Jeg så for meg at jeg skulle signere for dem før jul, men de har ikke hatt midler til det. De håper å få inn noen ekstra sponsormidler, slik at de får det til, sier Eiking.

– Men hvis det ikke blir dem, så kommer jeg nok til å finne noe annet i løpet av våren.

Å legge opp har aldri vært aktuelt.

– Hadde jeg følt at jeg ikke hadde mer å gi, så hadde jeg sett meg om etter noe annet å drive med. Men jeg er giret på å gi jernet i noen år til, sier han.



– En overgang tilbake til Intermarché ville helt klart vært det beste for karrieren hans nå. Å komme tilbake til et miljø han kjenner og har prestert i tidligere kan løfte ham opp på det nivået han har på sitt beste, sier Drivenes.

Stresser ikke

Mens Eiking venter på dagen der han må haste til kvinneklinikken med konen i passasjersetet, gjør syklisten det han kan for å holde formen ved like.



Antallet treningstimer har ikke sunket i lediggangen, snarere tvert imot.

– Jeg stresser ikke med dette, jeg ser lyst på fremtiden. Nå har jeg heldigvis noe annet som opptar tankene, sier Eiking og ser mot vuggen.

– Hvordan blir det å bli far?

– Det må jo noen som allerede er pappa svare på. Det blir noe helt nytt. Jeg har ikke peiling, jeg klarer knapt å forestille meg det, sier han.

– Men det blir kjekt å få fokus på noe annet også. Syklingen er viktig, men ikke i den store sammenhengen.