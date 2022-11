Fra maskot til cupfinalist

For 14 år siden var hun maskot da Stabæks herrelag spilte cupfinale på Ullevaal.

Lørdag formiddag entrer hun banen igjen. Nå er det Zara Jönsson som skal forsøke å skyte klubben til NM-gull.

– At jeg skulle løpe ut der 14 år senere som spiller, det hadde jeg nok ikke trodd. Det betyr veldig mye, sier 22-åringen.

Stabæk-spilleren minnes den store cupfinaledagen godt, selv om det begynner å bli mange år siden.

Zara Jönsson gleder seg til å oppleve Ullevaal under en cupfinale en gang til. Foto: Morten Leander Kristoffersen / TV 2

– Å få lov til å gå ut der med de spillerne, hånd i hånd med Pontus Farnerud, som var min favorittspiller på det tidspunktet, det var både veldig stort og veldig stas, husker Jönsson.

Hun husker nok også at Stabæk tapte cupfinalen 4-1 mot Vålerenga, etter at Daniel Fredheim Holm og Mohammed Abdellaoue hadde scoret to ganger hver.

– En underdog

Når Stabæk nå igjen skal kjempe om Kongepokalen på lørdag er det seriemester Brann som står på motsatt banehalvdel.

De blå fra Bærum må da finne seg i å være underdogs.

– Vi liker det, og vi er egentlig blitt ganske vant til det. Vi har vel vært det (underdogs) nesten hele sesongen med tanke på en topp-4 plassering også, men vi klarte å sikre plassen til slutt. Både hele høsten i serien, og i cupen har vi vært en underdog.

Stabæk, da laget vant sin første cupfinale i 2011. Foto: Kjell Arne Hybakken

Sist klubben var i en cupfinale var i 2013. Da vant Chixa sitt tredje NM-gull på rad, da med superstjerner som Ada Hegerberg og Caroline Graham Hansen på laget. Ni år senere gjør Stabæk et nytt forsøk.

– Det er ikke mange på laget som har gjort det før, så det blir noe nytt, men det blir veldig spennende og noe som føles ganske fortjent, egentlig, sier Jönsson.

Selv er det nærmeste hun har vært en cupfinale så langt den nevnte novemberdagen i 2008.

Da var det pappa Jan Jönsson som var trener i Stabæk og måtte innse at slaget var tapt. Nå er det andre generasjon Jönsson som skal forsøke å sikre seg ett NM-gull. Da er det ikke så rart at det kommer noen nerver.

– Vi prøver å tenke på det som en hvilken som helst kamp, for ikke å skape en overdreven nervøsitet. Vi har egentlig vanlige uker med video, mat, trening og det som pleier å være for å holde det så normalt som mulig, forteller spissen som har valgt å spille landslagsfotball for Sverige.

Zara Jönsson har spilt for Stabæk siden 2019. Nå er hun klar for sin første cupfinale Foto: Fredrik Hagen

– Alt vi har gjort denne høsten, det har vi gjort for den cupfinalen

Tidligere denne uken ble Stabæks hovedtrener, Per Inge Jakobsen, kåret til årets trener. En god sesong til tross, 41-åringen ønsker å avslutte med å vinne Kongepokalen.

Per Inge JAcobsen tror laget hans skal være godt forberedt til cupfinalen. Foto: Morten Leander Kristoffersen / TV 2

– Den har vi veldig lyst på. Jeg tror vi har gjort mye riktig i høst. Vi har brukt mye av sluttspillet som treningskamper, i og med at vi så at vi ble nummer fire uansett, for å sørge for at vi er best mulig rustet for den kampen som kommer, sier han som skal legge taktikken.

Nå er det bare en ting som gjelder. Å prøve og slå Brann på Ullevaal.

– Jeg sa til jentene for et par dager siden at «alt vi har gjort denne høsten, det har vi gjort for den cupfinalen». Der har vi et fortrinn som vi kanskje trenger, sier Stabæk-treneren.