Fra gullkamp til uvirkelig krise på 50 dager

Surrealistisk sesong kan ende på verst tenkelig måte for Kolbotn i Toppserien. Kanskje forsvinner også trenerne to kamper før slutt.

– Dette er ingen øvelse jeg er vant med håndtere innenfor én og samme sesong. Fra å kjempe i toppen i det ene øyeblikket, til å ha kniven på strupen i det neste.

Ordene tilhører Kolbotn-trener Aleksander Olsen, som plutselig ser laget sitt stå på kanten av stupet med to kamper igjen av sesongen.

Kanskje må begge vinnes for å unngå nedrykk. Og selv det er ingen garanti for at Kolbotn spiller i Toppserien i 2022.

SNART FERDIG I KOLBOTN: Aleksander Olsen skulle etter planen trene Kolbotn ut sesongen. Men allerede i kveld kan han bli fjernet. Foto: Beate Oma Dahle

– Det oppleves veldig uvirkelig at vi er i denne situasjonen, sier daglig leder Henning Stubberud.

Kan få sparken

Kontrasten er mildt sagt enorm til slutten av august: da var samme lag bare ett poeng unna å kvalifisere seg for mesterskapssluttspillet, som ett av fire lag. Der ville de i så fall møtt Brann, Rosenborg og Vålerenga i kampen om medaljene.

Nå handler alt om å overleve. Trener Aleksander Olsen og resten av trenerteamet sitter på oppsigelse, den avgjørelsen ble tatt og annonsert allerede for en måned siden.

I kveld har klubben et planlagt styremøte. Der vil mye dreie seg om hvordan plassen i Toppserien kan reddes.

– Det passer fint i den situasjonen vi er. Om ikke det var planlagt styremøte, ville det nok blitt et ekstraordinært styremøte. Vi må snu alle steinene vi kan for å legge til rette for best mulige forberedelser inn i de siste to kampene.

– Kan det bety at trenerne forsvinner tidligere enn det som var planen?

– Jeg skal ikke kommentere akkurat det, men klubben skal som sagt snu alle steiner og er villige til å gjøre det som må til for å få en positiv effekt. Det du nevner kan også være en del av vurderingen, det er naturlig, sier Stubberud.

MISTET NØKKELSPILLER: Kolbotn mistet en av sine beste spillere, Sara Iren Lindbak Hørte, til Rosenborg i høst. Foto: Beate Oma Dahle / NTB Foto: Beate Oma Dahle

18 kamper nullet ut

Kolbotn ligger helt sist etter fem av sju kamper i det såkalte kvalifiseringssluttspillet, som inneholder seks lag fra Toppserien og to lag fra 1. divisjon.

Trener Aleksander Olsen, som altså kan bli et tema på kveldens styremøte, legger ikke skjul på at kontrasten fra kamp om medaljer til å stå på kanten av nedrykksstupet oppleves vanvittig.

– Hvordan oppleves den kontrasten?

– Ikke misforstå meg nå, men hvis man skal se på dette med produktive øyne, så er det den ultimate utfordringen for en trener. I det ene øyeblikket kjemper du om en topplassering, ryker på målstreken, og så går det knapt fem og en halv uke - så er alt du har gjort i 18 grunnspillkamper nullet ut, og du står igjen med en kamp for å overleve, sier Kolbotn-trener Olsen.

HAR VONDT AV KOLBOTN: Brann-kaptein og landslagsstopper Guro Bergsvand. Foto: Rodrigo Freitas

Alle resultatene fra grunnserien ble strøket før sluttspillet startet, slik at alle startet med blanke ark. De fem øverste lagene beholder plassen i Toppserien, eventuelt rykker opp. Lag nummer seks spiller en siste kvalifiseringskamp mot vinneren av sluttspillet i 1. divisjon, mens de to nederste rykker ned i 1. divisjon.

Kolbotn står med bare to poeng på sine fem første kamper. Kommende helg møter de TIL2020 på bortebane, før «serieleder» Arna Bjørnar venter i siste runde.

Spesielt seriesystem

For øyeblikket har Kolbotn fem poeng opp til sikker plass.

– Sitter dere med en følelse av urettferdighet?

– Jeg har ikke lyst til å bruke mye tid på det nå. Men det ligger selvsagt et paradoks der, når vi kjemper om topp fire det ene øyeblikket, og kan rykke ned et kvarter seinere. Seriesystemet blir selvsagt en diskusjon i seg selv. Men alle har kjent til dette før vi startet sesongen, så det er ikke noe vi kan føle som urettferdig. Vi har ikke vært gode nok i de fem kampene i sluttspillet. Heldigvis har vi fortsatt en mulighet. Havner vi på åtte poeng, tror jeg ikke vi havner på en av de direkte nedrykksplassene, sier Olsen.

UVIRKELIG SCENARIO: Denne gjengen har vært blant Norges beste lag i 2022, men står nå i fare for å rykke ned. Foto: Beate Oma Dahle

Men hvordan er det mulig at et lag som slo Vålerenga 3-1 i siste grunnseriekamp, og som på papiret skulle være det klart sterkeste laget i kvalifiseringssluttspillet, rakner så totalt?

– Det er et godt spørsmål. I norsk kvinnefotball er det små forskjeller mellom topp og bunn. Det er stort sett jevne kamper samme pokker hvem vi møter. I grunnspillet hadde vi evnen til å vippe jevne kamper i vårt favør, mens det har vært motsatt i sluttspillet. Og så er det ikke tvil om at vi har vært og fortsatt er veldig skadeplaget, i tillegg til at vi har mistet et par veldig viktige spillere i sommervinduet, sier han.

I NEDRYKKSTHRILLER: Avaldsnes og trener John Arne Riise er for øyeblikket to plasser over Kolbotn i nedryksserien. Foto: Beate Oma Dahle

Kolbotn mistet midtstopper Sara Hørte til Rosenborg i august, som med sine fem mål også var den tredje mestscorende i klubben. Angriper Ingrid Kvernvolden - nummer fire på toppscorerlista - forsvant til studier.

– Mot Åsane sist kunne toppscoreren vår, Tonje Pedersen, bare spille de siste 25 minuttene på grunn av en skade. Det er veldig mange årsaker til at ting er blitt som de er blitt. Det handler ikke ene og alene om seriesystemet, at jeg eller spillerne er blitt fryktelig mye dårligere på fem uker. Men når du kjenner at det begynner å lugge litt, og den surrealistiske følelsen av at dette kan ende dårlig begynner å spre seg, så kan det skje, sier han.

Brann føler med Kolbotn

Kolbotns desperate kamp for å overleve overrasker mange i norsk kvinnefotball. For eksempel Brann, som både tok flest poeng i grunnserien og som nå har fem poengs forsprang på Vålerenga i mesterskapssluttspillet, med to kamper igjen å spille.

I grunnserien sleit de med Kolbotn, og vant 2-1 i begge kamper.

– Det må være utrolig surt for Kolbotn, som samlet så mye poeng i grunnserien, og så er det sju kamper som avgjør om de rykker ned eller ikke. Jeg føler med dem, og er veldig overrasket over at de har havnet i den situasjonen, sier Brann-spiller Marit Bratberg Lund.

Brann-kaptein Guro Bergsvand håper Kolbotn greier å mobilisere i de siste to kampene, og at de holder plassen i Toppserien.

– Jeg synes det er veldig synd, det som har skjedd med Kolbotn. Jeg vår vondt av dem. Kolbotn har et for godt lag til å rykke ned, og det er veldig trist om de ikke klarer å hente seg inn på slutten, sier hun.