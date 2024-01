Fra fortvilelse til håp: – Presset ligger på alle andre

Sesongen 2023 er et mørkt kapittel i Rosenborgs historie. 9. plassen i Eliteserien er klubbens svakeste plassering siden nedrykket i 1977.

Slikt tar man personlig i Trondheim.

– Det var en nedtur for klubben og en nedtur for meg. Det var et fryktelig tungt år i fjor, og så lærer man helt sykt mye av å stå i det der. Nå slapp vi med skrekken og vi har en alle tiders mulighet til å reise oss uten å ha gått en tur ned. Til tider fortjente vi det til det fulleste. Vi var jo rett og slett ikke god nok, sier en åpenhjertig Ole Sæter til TV 2.

Kaptein Markus Henriksen stemmer i.

– Det vi presterte, og det vi har levert, er for dårlig til å være Rosenborg, sier han bestemt.



Samling i bånn

Selv om 2023-sesongen ble avsluttet med en aldri så liten opptur og 5–1 borte mot Viking, var det ingen RBK-spillere som gikk fornøyde inn i jula.

Mot slutten av forrige sesong tok spillerne en samling i bånn.

– Det er ikke noen tvil om at vi har hatt et par runder vi i spillergruppa mot slutten av fjoråret, der vi gikk gjennom en del punkter og en del ting som vi ønsker å forbedre. Ting som vi må forbedre om vi skal ta de stegene som forventes og som vi ønsker, sier Henriksen.



Mot slutten av sesongen returnerte Henriksen gode venn Selnæs til Trondheim og Lerkendal.

SER FREMOVER: Etter et historisk svakt 2023 jakter Rosenborg revansje i 2024. Foto: Frederik Ringnes

Midtbanegeneralen tror fjoråret skyldes dårlig arbeid over tid.

– Vi har mye spennende på gang. Det er mye rett som gjøres i klubben, men man slet litt i fjor på grunn av at man har gjort mye feil i mange år på rad, sier Selnæs til TV 2.

29-åringen innrømmer at det tidvis var tøft å stå i runde etter runde med sviktende resultater.

USTEMT: Det var ikke mye som gikk veien for Selnæs og Rosenborg i fjor høst. Foto: Christoffer Andersen

– Man føler ekstra på det som trønder i Rosenborg. Sånn var det sist jeg var her og det har jeg kjent på når jeg har vært i andre klubber også. Jeg gir alltid hundre prosent, men når jeg har vært i Frankrike, Sveits eller hvor jeg har vært … det er noe ekstra når du er her, fordi du er trønder, sier Selnæs.



Hyller ny-sjefen

På Gran Canaria virker det allikevel som om trønderne har bestemt seg for å la historie være historie.

INTENS: Bare i løpet av et par treninger har RBK-spillerne forstått at det vil bli stilt høye krav under Alfred Johansson. Foto: Jørgen Stenseth/RBK

Optimismen er i alle fall stor etter noen dager under Alfred Johanssons ledelse.

– Inntrykket mitt, uten å kjenne han veldig godt, er at han er ekstremt opptatt av bitte små detaljer, det gjelder i fotballen også. Jeg oppfattet han som en veldig åpen, hyggelig og jordnær mann, men han kan bli fly forbannet. Uten at jeg har sett det, så er det inntrykket mitt. Gjør du noe galt, så får spanskrør, for å si det sånn. Det liker jeg veldig godt. Det har vi kanskje savnet litt, humrer Sæter.

Enkelte har stilt seg kritisk til Johanssens alder og hans mangel på seniorerfaring.

Det får Ole Selnæs til å riste oppgitt på hodet.

IMPONERER: Alfred Johansson har allerede rukket å overbevise flere av RBKs mest sentrale spillere. Foto: Jørgen Stenseth/RBK

– For min del kunne det faktisk ikke ha brydd meg mindre om han er 33, 35 eller 69. Det eneste som har noe å si for min del er den personen han er. Hvordan han er mot gruppen og hvordan han er som trener på feltet. Alt koker ned til hvor dyktig han er, rett og slett. Han har en naturlig ro og han tar på en måte rommet, så du tenker ikke over at han er 33 år i det hele tatt, skryter 29-åringen.

Også kaptein Henriksen har latt seg imponere av sin nye sjef. Med tre trenere på like mange sesonger etter Lerkendal-comebacket, håper han nå på bedre tider med Johansson ved roret.

– Nå håper jeg det er litt sånn hånd i hanske. At det er en filosofi og en måte å spille på som passer alle parter veldig bra, sånn at vi allerede i år kan slå litt tilbake fra det vi gjorde i fjor.

– Presset ligger på alle andre

For sammen med resten av laget tar de tre trønderne nå fatt på en sesong der fjoråret skal revansjeres.

– Jeg føler at nå har vi virkelig muligheten. Alt presset ligger på alle andre. Klart, vi er Rosenborg, men hva har vi vist de siste årene som gjør at vi skal stå på toppen? Det er ingenting som tyder på det. Det er jo helt perfekt, sier Sæter og fortsetter:

– Det å virkelig jobbe dritten ut av seg for å få til dette nå, og om alle drar i samme retning og jobber steinhardt for hverandre, så er det det som skaper en gruppe og en vinnerkultur som Rosenborg og Trondheim fortjener å se på hver helg. Det motiverer noe vanvittig.



VIL SLÅ TILBAKE: Selv om det er store økonomiske forskjeller er to blad Ole er klar til å ta opp kampen med Bodø/Glimt og Molde. Foto: Ole Martin Wold

Trønderne virker heller ikke å la seg stresse av at konkurrentene i Bodø og Molde forsterker sine lag, i en tid der pengene ikke akkurat vokser på trær på Lerkendal.

– Det handler om å få maks ut av de spillerne du har. Hvis du ser på dem som ble nummer to og tre i fjor, Tromsø og Brann, hvor mye penger bruker dem, liksom?, spør Selnæs, før han selv svarer opp sitt eget spørsmål:

– Det er jo ingenting. Brann spilte i OBOS-ligaen året før og Tromsø har vel nesten ikke nåla i veggen, de har bare jobbet godt. Det handler først og fremst å få maks ut av alle spillerne vi har. Om vi får til det, så kommer vi til å være i toppen, det er det ikke noen tvil om. Jeg er ikke noe redd for det.