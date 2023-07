Fra Barcelona til «Sarpelona»: – Blitt fortalt at det er tøft her

Søndag fra kl. 17.00: Seks kamper i Eliteserien på TV 2 Play.

Den nysignerte Arnau Casas fra Barcelona er på plass i Sarpsborg denne uken.

19-åringen har signert en kontrakt ut 2026 med klubben.



– Jeg kom hit fordi jeg ser på det som en god mulighet til å utvikle meg som spiller og som person. Jeg er veldig takknemlig for at klubben har gitt meg denne muligheten, sier Casas, som er spilleklar 1. august, til TV 2.

POSITIV: Den tidligere Barcelona-spilleren har blitt tatt godt i mot av Sarpsborg. Foto: Kim Jarle Johansen / TV 2

Fra Barcelona til «Sarpelona»

Det er bare noen dager siden Casas kom til Norge, etter å ha spilt U19-EM for hjemlandet. Den nye klubben har allerede rukket å gjøre et godt inntrykk på midtstopperen.



– De første dagene så jeg at klubben var som en stor familie. De tar svært godt vare på dem som er her. Jeg ble tatt veldig godt imot, og de ga meg mye oppmerksomhet.

– Visste du at Sarpsborg 08 kaller seg for «Sarpelona»?



– Ja, men jeg vet ikke hvorfor, svarer han.

Likevel tror Casas at han har skjønt hvorfor klubben går under kallenavnet. Selv mener han at Barcelona og «Sarpelona» har sine likheter.

– De har en lik idé når det gjelder spillemåte. Det passer meg, for jeg liker best en spillestil der man holder på ballen – og prøver å spille vakker fotball.

MOTIVERT: Arnau Casas tror det er store rom for utvikling i Sarpsborg, samt Eliteserien. Foto: Kim Jarle Johansen / TV 2

Stortalent

Casas har ved flere anledninger trent med A-laget til Barcelona, og i fjor fikk han også debuten i en treningskamp.

Nå er det Eliteserien som står for tur.

– Etter det jeg har blitt fortalt, og det jeg har sett så langt, tror jeg at norsk fotball er tøft. Det er mer «Box-to-box», som man sier i England – en type fotball som gir yngre spillere en god mulighet for å utvikle seg. Det tror jeg at jeg kan gjøre her, sier en motivert Casas.

Søndag fra kl. 17.00: Seks kamper i Eliteserien på TV 2 Play.