Fra 998 til 27 betalende medlemmer: – Vi sliter nå

Mange barn og unge har ikke lenger råd til å delta i organisert idrett. I Furuset har dette vært et problem i mange år, men nå merker de en helt ny dimensjon rundt de økonomiske problemene.

SLITER: Furuset IF og barnevernet har hatt et samarbeid siden 2009 for å hjelpe vanskeligstilte barn og unge inn i idretten. Behovet for hjelp har aldri vært større. Her ved Rune Gjelberg (t.v. Furuset Idrettsforening) og Roy Møllerud (Alna barneverntjeneste). Foto: Erik Monrad-Hansen / TV 2

i – På en måte har vi vært vant til det her i mange år. Furuset er et av de mest sosioøkonomisk utfordrende stedene i landet. Her har folk slitt lenge med økonomi og trangboddhet, og her lever folk kortest.

Det sier prosjektkoordinator i Furuset Idrettsforening Rune Gjelberg til TV 2 onsdag.

TV 2 har de siste dagene satt fokus på at stadig flere idrettsforeldre sliter med å betale medlemskontingenten for barna sine.

I en tid med stadig økende priser i samfunnet, har flere og flere idrettslag merket at medlemskontingenten havner stadig lengre ned i bunken av regningene hos sine medlemmer. TV 2 har blant annet fortalt historien om en ung gutt som spilte fotball, og som kom slepende på en stor, svart plastsekk med treningsavgiften i form av tomflasker.

– Nå blir det en ekstra dimensjon for folk når man har strømkrise og en krig i Europa som gir ringvirkninger. Folk sliter med enn vanlig og det ser vi tydelig her, sier Gjelberg.

– Vi sliter nå

Tall fra allidretten i Furuset IF viser at det fra 2021 til 2022 ble en massiv nedgang i antall betalende medlemmer.

Furuset IF har kun 100 kroner i medlemsavgift. I 2021 var det 998 betalende medlemmer. I 2022 var tallet 27 betalende medlemmer.

– Vi merker at det er færre som har mulighet til å betale for seg. Det er vanskelig å få inn medlemsavgifter og treningsavgifter. Man kan fulle på med offentlige støtteordninger, men de må komme på riktig sted og til riktig tid. For vår del så sliter vi nå, sier Gjelberg.

Idrettsforeningen i Alna bydel i hovedstaden har slitt i flere år med å rekruttere barn og unge inn i idretten. Noe av det handler om den økonomiske bakgrunnen til de mange som bor i Furuset.

Samarbeid med barnevernet

I 2009 begynte de et samarbeid med barnevernet i bydelen Alna. I starten av samarbeidet var rekrutteringen vanskelig, men så etter målrettet arbeid fikk de gode resultater.

– Vi prøver å nå ut til ungdom som sliter med å komme inn i organisert idrett. Målet er å sluse dem inn til steder som for eksempel Furuset Idrettsforening, sier Roy Møllerud til TV 2.

Han er avdelingsleder i Alna barneverntjeneste og jobber da særlig med forebyggende tiltak for ungdom.

Møllerud har gjennom 14 år sett viktigheten av å hjelpe barn og unge inn i et idrettsmiljø.

– Det handler om identitetsbygging, sosial kompetanse og livsmestring. Om man havner utenfor, så er det negative krefter som kan plukke deg opp.

Det finnes mange ulike skjebner. Og konsekvensene av å havne utpå kan være mange.

– Man kan havne i negative miljøer hvor kjøp og salg av rusmidler kan forekomme. Idretten spiller en stor rolle for oss som jobber forebyggende mot dette.

– Hvor ille kan det gå?

– Det finnes eksempler hvor man har rekruttering helt ned i 12-13-årsalderen med tanke på kjøp og salg av narkotika og rusmidler.

– Det er trist

En litt finere historie er det Nahom Jonas som står for. Han var en av de første barnevernet klarte å inkludere i idretten tilbake i 2009. Ifølge Møllerud var Jonas en gutt som stakk seg tydelig ut. En gutt som viste ansvar, og som vokste på ansvar.

Senere har Nahom tatt høyere utdanning og jobber nå for både barnevernet og for Furuset IF.

– Da vi vokste opp i årene rundt 2005-2008 så var det ingen tilbud etter skoletid som det er i dag. Om vinteren, da det var fri fra fotballen, var det ingenting å gjøre, sier Jonas til TV 2.

Han forklarer at de som oftest bare ble hengende utenfor det lokale kjøpesenteret, og gikk rundt omkring i nærområdet uten for mye å gjøre.

Han er stolt over veien han klarte å gå og trives nå stort i jobbene sine. Å forhåpentligvis være et forbilde for andre barn og unge, er noe han setter pris på.

GLISER: Nahom Jonas er glad for veien han har gått fra da han fikk hjelp av barnevernet i 2009 og frem til han i dag jobber for både barnevernet og Furuset IF. Foto: Erik Monrad-Hansen / TV 2

Og han er klokkeklar. Idretten betyr mye.

– Spesielt for de som kanskje ikke får det helt til på skolen. Det er viktig at de har en arena hvor de kjenner på mestring. De får en anerkjennelse de kanskje ikke får andre steder, sier han og føler opp:

– Man lærer seg å komme presist, samarbeide med andre og kommunikasjon. Man lærer jo så mye mer enn bare idretten man bedriver. Idretten er veldig viktig.

Han rister på hodet når TV 2 spør ham om de økonomiske utfordringene som mange kjenner på i dag.

– Når barna ikke får hundre kroner hjemmefra for å delta på aktiviteter… Det merker vi.

– Hvordan er det å oppleve det?

– Det er jo trist. Det er det.