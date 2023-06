Fotballryktene: – Takket nei til enda et bud

Chelsea-spiller Romelu Lukaku (30) skal ha takket nei til enda et tilbud fra den saudiarabiske klubben Al-Hilal.

Tilbudet skal være verdt 45 millioner pund (omtrent 532 millioner kroner) i året. Den belgiske spilleren ønsker bare å forlate klubben til fordel for å bli værende i den italienske klubben, Inter Milan, hvor han er utleid til, ifølge den italienske avisen Gazetta dello Sport.

Ifølge The Guardian skal Aston Villa ha blitt enige om en avtale verdt 35 millioner pund, om lag 414 millioner kroner, med Villarreal om den spanske forsvarsspilleren Pau Torres (26).

West Ham venter fortsatt på at Arsenal skal akseptere en betalingsplan verdt 105 millioner pund (ca. 1,5 milliarder kroner) for den engelske midtbanespilleren Declan Rice (24), skriver den engelske avisen The Sun.

VÆRENDE: Ethan Nwaneri blir værende i Londonklubben Arsenal etter å ha blitt overtalt av klubben Foto: David Klein

Arsenal har overtalt den engelske midtbanespilleren Ethan Nwaneri (16) til å bli i klubben, til tross for interesse fra Chelsea og Manchester United, skriver Telegraph.



Overgangsguru Fabrizio Romano melder at Chelsea jobber for å få i land en avtale med Brighton for å få signert Moises Caicedo (21). Midtbanespilleren fra Ecuador skal allerede være enig med London-klubben.

London-klubben prøver også å få Celta Vigos midtbanespiller Gabri Veiga (21) som den ideelle erstatteren for Mason Mount (24), skriver Standard.

Romano melder også at Bayern Münchens forsvarsspiller Lucas Hernandez (27) er nære en overgang til den franske klubben Paris Saint-Germain.

NY KLUBB: Lucas Hernandez skal være på vei til den franske klubben Paris Saint-Germain. Foto: Andreas Gebert

Både Manchester United og Chelsea er begge interessert i å få Aston Villa keeper Emiliano Martinez (30), ifølge Football Transfers.

Den nederlandske forsvarsspilleren Jurrien Timber (22) skal gjennomgå de medisinske undersøkelsene hos Arsenal etter enighet med Ajax om en pris på 36 millioner pund, om lag 426 millioner norske kroner.

Roma trener José Mourinho skal ha øynene opp for et dobbeltbytte for Leicester City angrepsspillerne Kelechi Iheanacho (26), og Patson Daka (24), skriver Express.

Manchester United trener Erik ten Hag stoppet muligheten for den engelske målvakten Tom Heaton (37) fra å melde overgang til Luton Town, på grunn av usikre fremtiden til den spanske keeperen David de Gea (32), ifølge Telegraph.

Aston Villa vurderer et lån på Barcelona-kantspiller Ferran Torres (23) med en pris på 21,5 millioner pund (omtrent 254 millioner kroner), melder den spanske avisen Mundo Deportivo.

ØNSKET: Aston Villa skal være interessert i Barcelona-spilleren Ferran Torres. Foto: Josep Lago

Både Juventus, Borussia Dortmund og Bayer Leverkusen skal være interessert i Sheffield Uniteds spiller Daniel Jebbison (19), skriver 90min.

Den tidligere engelske midtbanespilleren Ruben Loftus-Cheek (27) skal være på plass i Italia for å få i land en permanent overgang fra Chelsea til AC Milan, melder Standard.

The Guardian skriver at også Leicesters angrepsspiller Jamie Vardy (36) skal ha avslått et tilbud fra en saudiarabisk klubb, Khaleej FC.

Den tidligere Crystal Palace treneren Patrick Vieira (47) skal være favoritten til å ta over Ligue 1 klubben Strasbourg, melder Daily Mail.

Daily Mail skriver også at Daniel Farke (46) er nære med å bli den nye trener til Leeds United. Klubben ønsker å få den tyske treneren på plass før oppkjøringsperioden starter neste uke.

Wilfried Zaha (30) står uten kontrakt fredag, men Elfenbenskysten-spilleren skal fortsatt være i dialog med Crystal Palace om å bli enige om en ny avtale, ifølge Daily Mail.