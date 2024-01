Fotballryktene: Stortalent ønsket av Manchester United

ETTERSPURT: Den unge portugiseren har levert varene for Benfica. Foto: PATRICIA DE MELO MOREIRA

19-åringen kan bli Manchester Uniteds store satsing. Samtidig ønsker flere klubber å hente en gammel kjenning fra Saudi-Arabia. Les dagens fotballrykter her!

I følge den britiske avisen Mirror skal 19 år gamle João Neves stå øverst på Manchester Uniteds ønskeliste over rekrutteringer. Midtbanespilleren skal ha en utkjøpsklausul på 120 millioner euro.

Italienske Gazetta melder at Juventus har stor interesse for Jordan Henderson. Den tidligere Liverpool-kapteinen gikk til Al-Ettifaq i fjor sommer, men ryktene sier at han ikke har vært fornøyd med livet i Saudi-Arabia og ønsker seg tilbake til europeisk fotball.

Juventus skal ikke være de eneste som legger inn aksjer hos Henderson. Mirror skriver at Ajax skal ha tilbudt briten en retur til Europa. Den nederlandske klubben skal tro de er nære til å få overgangen i boks, til tross for Juventus-interesse.

Liverpool og Chelsea ønsker å signere brasilianske Bruno Guimarães, i følge det spanske nettstedet Fichajes. 26-åringen har vært en sentral spiller for Newcastle med elleve mål og ni assist, men på grunn av økonomiske utfordringer på St. James Park kan Guimaraes bli kapret av andre storklubber.

Den amerikanske investeringsgruppen 777 Partners mister håpet om å ta over Everton. Football Insider skriver at håpet svinner fordi budet ikke vil bli godtatt av Premier League.

Sevilla ser lyst på et mulig låneopphold av Hannibal Mejbri fra Manchester United, melder spanske Revolo. De røde djevlene skal i følge nettstedet prøve å overbevise 20-åringen om å heller gå på lån til Everton.