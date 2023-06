Fotballryktene: – Spissjuvelen vil til Manchester United

Erik ten Hag ønsker å styrke Manchester United-stallen foran kommende sesong. Ifølge Daily Mail er Atalantas danske stortalent Rasmus Højlund høyaktuell for de røde. Det samme gjelder Monaco-spilleren Axel Diasi.

Højlund scoret ti mål på 34 kamper for Atalanta denne sesongen. Han har også storspilt for det danske landslaget. Mirror skriver at supertalentet har ytret et ønske om å få dra til den engelske storklubben.

Champions League-finalen kan bli Bernardo Silvas siste kamp for Manchester City. Ifølge Le Parisien har PSG sett seg ut portugiseren som erstatter for Messi.

Også Riyad Mahrez kan forsvinne fra klubben. Ifølge Mirror er Saudi-klubben Al-Ahli er svært interesserte i å hente teknikeren.

Emile Smith Rowe kan bli involvert i en byttehandel mot Declan Rice. Arsenal er i førersetet i kampen om West Ham-kapteinen, og nå skriver Sun at Gunners-spilleren kan gå motsatt vei.

Arsenal er også interesserte i Joao Cancelo. Det melder Football Transfers. Backen var utlånt fra Man. City til Bayern München dette halvåret.

Chelsea skal være i samtaler med nedrykksklubben Southampton om stortalentet Romeo Lavia. Det skriver Football London.



Flere keepere er også koblet til London-klubben. To aktuelle kandidater er Inters Andre Onana og AC Milans Mike Maignan. Det skriver Tottomercato og L'Equipe.

Luton er klare for å bruke penger etter det overraskende opprykket til Premier League. Asmir Begovic og Mark Travers er to spillere som skal stå på listen ifølge Telegraph.

Det er flere hete skandinaviske spisser for tiden. Både Crystal Palace og Fulham er ute etter svenske Viktor Gyökeres. Det melder Football Insider. Angriperen var tapte play off-finalen med sitt Coventry.