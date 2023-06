Fotballryktene: På vei til PL-rival

Ajax-midtstopper Jurrien Timber har lenge vært linket til Old Trafford. Nå virker det imidlertid som Arsenal leder kampen om 22-åringens signatur.

Arsenal har lagt inn et bud på rundt 400 millioner kroner for den nederlandske landslagsspilleren. Det melder The Athletic-journalisten David Ornstein. Ajax ønsker rundt 700 millioner kroner for forsvarsspilleren.

GLIPPER FOR UNITED?: Jurrien Timber. Her i duell med Frankrikes Kolo Muani. Foto: Christophe Ena

Harry Kane noterte seg for to nye scoringer for England i gårsdagens landskamp mot Nord-Makedonia. Ifølge Le Parsien skal spydspissen være PSG sin foretrukne erstatter for Lionel Messi.

Fra en engelsk landslagsspiller til en annen: Kyle Walker sin fremtid i Manchester City er usikker. Bayern München jakter hurtigtoget, men Daily Mail melder at de lyseblå er i kontraktsforhandlinger med Walker.

KAN FORLATE PREMIER LEAGUE: Harry Kane og Kyle Walker er begge ryktet bort fra hjemlandets liga. Foto: PAUL ELLIS

Spillerflukten til Saudi-Arabia preger dette sommervinduet til nå. Bernardo Silva er den nyeste til å bli linket til en overgang til ligaen, men portugiseren takker trolig nei, skriver The Athletic.

Liverpool og midtbanespillere er en gjenganger denne sommeren. Ifølge The Mirror skal Ryan Gravenberch (21) være på listen til Jürgen Klopps menn.

David Moyes og West Ham vant Conference League-finalen og skal spille i Europaligaen neste sesong. Med Declan Rice ryktet bort, ser det ut som Joao Palhinha (27) fra Fulham kan være erstatteren. Det skriver The Guardian.

Brighton er også på jakt etter en midtbaneerstatter etter at Alexis Mac Allister tok turen til Liverpool. Klubben ønsker Chelsea-spiller Conor Gallagher.

Victor Osimhen har hatt en ellevill sesong i Napoli og er en svært ettertraktet mann. Ifølge Napoli presidenten skal klubben dog være enige med spissen om en kontraktsforlengelse på to år.

EN VIKTIG MANN: Victor Osimhen er en særdeles viktig spiller for Napoli. Foto: CIRO DE LUCA

Barcelona nærmer seg en overgang for stortalentet Vitor Roque (18). Det melder Fabrizio Romano på Twitter. Spissen fra Brasil spiller for Athletico-PR i hjemlandet.