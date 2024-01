Fotballryktene: – Østigård kan få konkurrent

Bournemouth tviholder på målsnik, mens norsk landslagsprofil kan få konkurrent på klubblaget. Her er torsdagens fotballrykter.

Den tidligere Chelsea- og Liverpool-spissen Dominic Solanke (26) har imponert i Premier League denne sesongen.

Newcastle gjorde et fremstøt for å sikre seg spilleren, men fikk klar beskjed tilbake av Bournemouth, ifølge Telegraph:

Han blir ikke solgt denne måneden.

Tottenham skal ha vunnet kampen mot Bayern München om midtstopperen Radu Dragusin (21), en overgang som i skrivende stund riktignok ikke er bekreftet.

Bayern skal være i samtaler om å hente en spiller som har havnet i kulden hos nettopp Tottenham; Eric Dier (29).

Independent skriver at tyskerne ønsker å hente en defensiv midtbanespiller og en midtstopper i januar, og at Dier passer godt inn i og med at han kan spille i begge posisjoner.

I Napoli kan Leo Skiri Østigård (24) få en ny konkurrent.

Football Italia skriver at Napoli ønsker å hente en midtstopper i vintervinduet.

Arsenal-spiller Jakub Kiwior (23) og Chelsea-spiller Malang Sarr (24) skal være blant kandidatene, skriver nettstedet, som viser til en artikkel fra La Repubblica.

Manchester United-spiller Anthony Martial (28) har avvist forespørsler fra Marseille, Fenerbahçe og Saudi-Arabia, melder The Athletic.

Franskmannens kontrakt går ut til sommeren, som betyr at han kan forhandle med utenlandske klubber. United skal ikke være interessert i å forlenge avtalen.

Samtidig kan Hannibal Mejbri (20) være på vei til LaLiga.

Sevilla leder an i kampen om å hente United-spilleren på lån ut sesongen, melder Manchester Evening News.

