Fotballryktene: – Ønsket i Saudi-Arabia

Det er 27 dager igjen til Deadline Day. Flere klubber er på offensiven, blant dem Manchester United. De røde djevlene har utløst en klausul i kontrakten til Aaron Wan-Bissaka, noe som gjør at avtalen forlenges med 12 måneder. Dermed blir han ikke Bosman-spiller i sommer, skriver Daily Mail. Wan-Bissaka har en ukelønn på rundt 1,2 millioner kroner. Det er ventet at han vil gå noe opp i lønn nå.

London Evening Standard skriver at Crystal Palace-spiss Michael Olise kan bli den første signeringen i Radcliffe-æraen. En overgang skjer neppe i januar, men i sommer kan Olise bevege på seg. Spissen signerte en fireårskontrakt i august, men i den ligger det en utkjøpsklausul som skal være overkommelig for en klubb av Uniteds kaliber.

UNITED-AKTUELL: Michael Olise kan forlate London i sommer. Foto: ANDREW COULDRIDGE

Om Olise forsvinner, ønsker Palace å erstatte ham med Arsenals Eddie Nketiah. Det hevder Ben Jacobs. En overgang vil imidlertid ikke skje før Arsenal har rukket å erstatte Nketiah.

Samtidig kan Jadon Sancho være på vei bort i januar. En låneavtale med gamleklubben Borussia Dortmund virker å være på trappene. Den tyske storklubben håper å få Sancho-avtalen i boks i tide til at han kan være med på treningsleiren i Marbella, skriver Sky Sports.

Det er ikke den eneste spilleren Dortmund er interessert i. Chelseas venstreback Ian Maatsen er også høyaktuell, skriver Telegraph.

Ryktene rundt Manchester Uniteds interesse for Timo Werner ser heller ikke ut til å kjølne. Et lån er aktuelt i første omgang, skriver The Mirror. En annen kortsiktig løsning for Manchester United kan være Stoke-floppen Eric Maxim Choupo-Moting.

Klubbene i Saudi-Arabia hviler aldri, og nå kan Kevin De Bruyne være den neste stjernespilleren på vei til den arabiske halvøy. Det hevder den italienske overgangsjournalisten Rudy Galetti. Han skriver videre at De Bruyne vil ta stilling til interessen i juni. 32-åringens kontrakt med City løper ut sommeren 2025.

Arsenal er på jakt etter en ny venstreback. I første omgang vil The Gunners forsøke å sikre seg en back på lån, skriver The Mirror. I sommer er Real Sociedads midtbanespiller Martin Zubimendi høyt på ønskelisten. Også Ivan Toney og Wolves' Pedro Neto skal være ønsket på Emirates.

Det kan bli et virkelig bikkjeslagsmål rundt signaturen til Sportings midtstopperstjerne Ousmane Diomande. Ifølge Record har Arsenal posisjonert seg godt, men også Liverpool og Newcastle er blant beilerne, skriver avisen.

Overgangsguruen Fabrizio Romano skriver at Thilo Kehrer forlater West Ham i januarvinduet. Et lån til Monaco skal være i boks.

Sheffield United ser etter forsterkninger for å overleve på det øverste nivået. Romano hevder at Villarreals Ben Brereton Diaz kan være på vei inn portene på Bramall Lane.

Wolves har rettet kikkerten mot 18-åringen Noha Lemina, lillebroren til Mario Lemina. Det skriver Talksport. Lillebror Lemina er for tiden på lån fra PSG til Sampdoria.