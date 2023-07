Fotballryktene: – Ønsket av Liverpool

Kylian Mbappé kan havne i Premier League. Les søndagens fotballrykter her!

Kylian Mbappé var lunken til interessen fra Saudi-Arabia, mens hans fremtid i PSG er høyst usikker. Ifølge Mirror er Liverpool interesserte i å hente den franske superstjernen på lån.

Liverpool er fortsatt med i kampen om Southampton Romeo Lavia. Til tross for at det første budet ble avvist, så melder Livepool Echo om at forhandlingene pågår.

Kulthelten Adama Traoré er klubbløs etter sin tid i Wolves. Nå melder Football Insider at Aston Villa er ute etter 27-åringen.

Samme klubb skal også være ute etter Barcelonas Ferran Torres. Det skriver Sport. Men avisen skriver også at spilleren foreløpig ikke er fornøyd med de økonomiske betingelsene.

Harry Kane er fortsatt Tottenham-spiller, men det spørs hvor lenge. Sky Sports hevder at Bayern München fortsatt føler seg trygge på at de klarer å sikre seg superspissen før vinduet stenger.

Stopperstjernen Josko Gvardiol har lenge vært koblet til Manchester City. Nå skriver Manchester Evening News at Aymeric Laporte kommer til å forlate City dersom kroaten fra RB Leipzig blir signert.

Roma skal være enige med West Ham om en overgang for Gianluca Scamacca. Det skal være snakk om en låneavtale med opsjon på kjøp. Det skriver Calciomercato.