Fotballryktene: – Ny stjerne på vei til Saudi-Arabia

Mye tyder på at Sadio Manés opphold i Bayern München blir kortvarig. Nå hevder Fabrizio Romano at tyskerne har akseptert et bud fra saudiarabiske Al-Nassr.

Tidligere i sommer har hans tidligere lagkamerater fra Liverpool Roberto Firmino og Jordan Henderson begge dratt til samme land.

Det er fortsatt en stor mulighet for at Fabinho kommer til å gjøre det samme. Ifølge Fabrizio Romano er det kun papirarbeid som gjenstår før alt er i boks og brasilianeren blir presentert som Al-Ittihad-spiller.

Chelsea er avvisende til Juventus' forsøk på å låne Romelu Lukaku. Ifølge Tuttosport vil klubben helst selge 30-åringen.

De blå fra Vest-London har solgt flust av spillere i sommer, men det kommer nok flere inn. Ifølge Football London er spillere som Michael Olise fra Crystal Palace, Rayan Cherki fra Lyon og Ajax-spilleren Mohammed Kudus høyaktuelle.

Donny van de Beek kan havne i LaLiga. Ifølge Marca ønsker Real Sociedad å hente Manchester United-spilleren på lån.

Flere midtbanespillere kan forsvinne fra Old Trafford. Sky Sports melder at Galatasaray er interesserte i Fred.

PSG vil kjøpe Ousmane Dembele fra Barcelona. Ifølge ESPN har angriperen en utkjøpsklausul som løper ut på mandag kommende uke.

Nottingham Forest skal ha avslått et storbud fra Brentford. London-klubben skal ha lagt over 450 millioner kroner på bordet for Brennan Johnson. Da ville han i så fall blitt klubbens største salg gjennom tidene.