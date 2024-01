Fotballryktene: Nå er det full forvirring

I utenlandske medier er det motstridende rapporter om den franske superstjernen.

The Times vil ha det til at Mbappé har takket nei til et kontraktstilbud fra Real Madrid.

Ifølge den britiske storavisen er 25-åringen lite imponert over spanjolenes tilbud, og ønsker å utforske andre alternativer. Ett av dem skal være en gratisovergang til Premier League i sommer.

Men skal man tro franske Foot Mercato, er sagaen allerede over.

Nettstedet melder at Mbappé har kommet til enighet med Real Madrid, og at dette har skjedd de siste dagene.

Skulle det ikke bli sånn, vil den spanske giganten gå for å hente Erling Braut Haaland (23), hevder spanske As. Avisen påstår at en klausul i Haalands kontrakt kan gi utenlandske klubber muligheten til å hente ham for en «rimelig» pris.

Denne skal være «mye nærmere 100 millioner (euro, rundt 1,1 milliarder kroner) enn 200», hevder As.

Ifølge avisen er «plan B» å hente Haaland i 2025.

Mindre forvirring er det rundt RB Leipzig-spiller Timo Werner (27).

En rekke medier, blant dem BBC, melder at den tyske angrepsspilleren kommer til å signere for Tottenham på lån. London-klubben skal også ha sikret seg en kjøpsopsjon i avtalen.

Den franske midtstopperen Jean-Clair Todibo er en ettertraktet mann.

Ifølge RMC har AC Milan, Manchester United og Chelsea alle gjort fremstøt med tanke på en overgang. Det er imidlertid ventet at 24-åringen blir værende i Nice over vinteren, skriver RMC.

Jesse Lingard (31) har vært klubbløs i et halvt år. Ifølge spanske Sport øyner engelskmannen en overgang til Barcelona, som har svært begrenset manøvreringsrom på overgangsmarkedet på grunn av financial fair play-regelverket.

KLUBBJAKT: Ifølge Sport ønsker Jesse Lingard på sikt å komme seg tilbake til engelsk fotball. Foto: Bradley Collyer

Juventus vil ikke gå videre med forhandlingene om Kalvin Phillips (28), hevder overgangsguruen Fabrizio Romano. Det skal være på grunn av Manchester Citys økonomiske krav.

Newcastle er imidlertid stadig interessert i midtbanespilleren, ifølge Romano.

Samtalene mellom Borussia Dortmund og Manchester United om en låneovergang for Jadon Sancho (23) fortsetter, melder Daily Mail. Ifølge avisen har tyskerne tilbudt 40 millioner kroner for å låne ham ut sesongen.

Det skal ikke være en kjøpsopsjon inkludert i forslaget.