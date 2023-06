Fotballryktene: Liverpool taper Mount-kampen - går for denne mannen i stedet

MOUNT TIL MANCHESTER? United leder an i kampen om Chelseas Mason Mount. Derfor har Liverpool vendt blikket mot Sør-England og Southampton, der James Ward-Prowse kan være klar for nye oppdrag etter nedrykket. Foto: DAVID KLEIN

Mason Mount velger Manchester United i stedet for Liverpool, men Merseyside-klubben har blinket seg ut en annen engelskmann. Les mandagens fotballrykter her.

Sportsvasking-beskyldte Saudia-Arabia kaster penger etter stjernene. Ifølge Foot Mercato ønsker de å hente Roma-trener José Mourinho, men kan få konkurranse fra Al-Ahli om å sikre seg tjenestene til den tidligere Chelsea, Manchester United, Tottenham, Inter og Real Madrid-sjefen.

Men Al-Hilal er ikke ferdigvasket med det. Ifølge CBS forsøker Al-Hilal nå å riste av seg skuffelsen etter Lionel Messis nei ved å sikre seg Neymars tjenester i stedet.

SAUDI-AKTUELL? Neymar kobles til Al-Hilal. Foto: FRANCK FIFE

Når man først er inne på Saudi-Arabia, kan det også nevnes at Sky Sports melder at Newcastle ser ut til å ha overtaket på Tottenham i kampen om å signere James Maddison, som neppe har lyst til å spille Championship-fotball med Leicester.

Ifølge Northern Echo ønsker Newcastle også å hente Scott McTominay fra Manchester United.

Ifølge The Sun er Newcastle nødt til å bla opp dersom de vil hente Harry Maguire, for det er ikke aktuelt for Manchester United å sende ham på lån til rivalen.

Aston Villa har derimot en mulighet til å sikre seg England-stopperen på lån, melder avisen.

Inter- og Kamerun-keeper André Onana imponerte både i Champions League-finalen og på Inters ferd dit. Nå står Chelseaklare til å hente 27-åringen, og er ifølge The Sun villige til å til tilby både Romelu Lukaku (30) og Kalidou Koulibaly (31) for å få en avtale i boks.

HAALAND-DUELL: André Onana tirret på seg nordmannen under Champions League-finalen. Foto: FRANCK FIFE

Liverpool står ifølge Mirror klare til å by på Southamptons James Ward-Prowse, ettersom de taper kampen om å sikre seg Mason Mount fra Chelsea.

Ifølge Fabrizio Romano er det nemlig Manchester United som står først i køen for å sikre seg Mounts tjenester.

Det som gjør overgangen vanskelig er at Chelsea ønkser 80 millioner euro for midtbanemannen. Det tilsvarer 927 millioner kroner for for 24-åringen som har en kontrakt som går ut neste sommer.

Samtidig melder Football Insider at Liverpool er i samtaler med to franske midtbanemenn: Nice-spiller Khepren Thuram og Borussia Mönchengladbachs Manu Kone.