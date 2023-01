Fotballryktene: – Har ikke tenkt å returnere til Everton

Daily Mail melder at Anthony Gordon (21) har fortalt til Everton at han ikke har tenkt å fortsette i klubben, men heller vil prøve å tvinge frem en overgang til Newcastle United. Avisen skriver at han har vært fraværende på treninger med laget i to dager.

Daily Mail melder at klubbene er i formelle samtaler, men både The Telegraph og Northern Echo skriver at Newcastle og Chelsea vurderer å droppe sin interesse for Gordon. Ifølge rapportene ber Everton om 60 millioner britiske pund (i overkant av 733 millioner norske kroner) for Gordon.

Ifølge Telegraph vurderer Newcastle Chelsea-spiller Hakim Ziyech (29) som et alternativ til Gordon.

Men ryktene tilsier at Newcastle kommer til å få kamp om marokkaneren. Dersom Anthony Gordon drar fra klubben kan også Everton komme til å gjøre et forsøk på å signere Ziyech, ifølge Sky Sports.

The Telegraph skriver også at Chelsea kaster seg inn i kampen om Wolverhamptons portugisiske midtbanespiller Matheus Nunes. Fra før er det kjent at Liverpool også er interessert i 24-åringen.

Bologna-spiss Marko Arnautović kan komme til å gjøre comeback i Premier League. Everton skal nemlig være interessert i 33-åringen, ifølge The Telegraph. Østerrikeren har en fortid i blant annet Stoke og West Ham.

MULIG PL-COMEBACK: Marko Arnautovic kan havne i Premier League igjen. Denne gang sies Everton å være interessert i østerrikeren. Foto: Gianluca Ricci/ipa-agency.net

Leeds har lagt inn et åpningsbud på Weston McKennie, ifølge italienske Sky Sport. Budet skal være på 28 millioner euro (i overkant av 300 millioner norske kroner) pluss tilleggsbonuser. Men ifølge rapportene ønsker Juventus 35 millioner euro (drøyt 375 millioner norske kroner) for 24-åringen.

Tariq Lamptey kan komme til å forlate Brighton, ifølge Fabrizio Romano. Lyon skal være blant klubbene som er interessert i 22-åringen. Den franske klubben ser etter alternativer for Malo Gusto (19), dersom han forlater klubben.