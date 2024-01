Fotballryktene: – Følges av Real Madrid

STORTALENT: Jarrad Branthwaite har imponert for Everton i Premier League. Foto: Jason Cairnduff / Reuters / NTB

Ung engelskmann jaktes av giganter, mens Manchester United kan gi Arsenal kamp om midtbanespiller. Her er tirsdagens fotballrykter.

Everton-stopperen Jarrad Branthwaite (21) er på radaren til Real Madrid, skal man tro Daily Mail.

Den spanske giganten har store skadeproblemer på stopperplass, men det er først til sommeren en overgang skal være aktuell.

Ifølge avisen har «Los Blancos» flere alternativer. Branthwaite skal imidlertid ha fått «glødende rapporter» fra speiderne. I tillegg kjenner han til trener Carlo Ancelotti, som ga ham førstelagsdebuten i Everton.

Også Tottenham og Manchester United har bitt seg merke i spilleren, skriver avisen.

Engelskmannens lagkamerat, Amadou Onana (22), sies også å være en ettertraktet mann.

Midtbanespilleren er blitt koblet til Arsenal.

Nettstedet Football Transfers vil ha det til at Manchester United har innledet samtaler med Everton om spilleren, og at Erik ten Hag egentlig ville ha Onana istedenfor Sofyan Amrabat i sommer.

Timo Werner (27) sies å kunne bli presentert som Tottenham-spiller innen kort tid.

RB Leipzig-spilleren blir hentet på lån. Ifølge overgangsguru Fabrizio Romano har London-klubben sikret seg en opsjon som gjør at de kan kjøpe tyskeren for rundt 190 millioner kroner til sommeren.

Samme mann melder at Tottenham er i samtaler om en overgang for midtstopperen Radu Dragusin (21). Romano hevder at forhandlingene nærmer seg sluttfasen.

Bayern München skal også være interessert i Genoa-spilleren, men den tyske giganten skal ikke ha kommet med et formelt bud ennå.

Brighton har hentet spillere med stor suksess fra Sør-Amerika tidligere. Nå nærmer de seg en overgang for Valentín Barco (19), ifølge argentinske TyC Sports.

Brighton skal ha utløst utkjøpsklausulen på rundt 100 millioner kroner i spillerens kontrakt. Barco hentes fra Boca Juniors, og kan spille både venstreback- og ving.

Liverpool hentet 21 år gamle Fabio Carvalho tilbake fra lån etter at han slet med spilletiden i RB Leipzig. Nå er den offensive midtbanespilleren i ferd med å bli sendt ut på et nytt lån, denne gangen til Hull i Championship, melder The Athletic.