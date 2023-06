Fotballryktene: – Det neste store overgangsmålet

Spillerstrømmen til Saudi-Arabia har preget dette overgangsvinduet fram til nå. Liverpool-stjerne Mohamed Salah (31) skal være Saudi Pro Leagues neste store overgangsmål. Det skriver nettsiden FourFourTwo.



POPULÆR: Liverpool-ikonet fra Egypt er en svært populær mann i den arabiske delen av verden. Foto: Peter Byrne

Hvem blir Declan Rice (24) sin neste arbeidsgiver? Det er den store overganssagaen i England denne sommeren.

The Guardian melder at spilleren fortsatt ønsker en Arsenal-overgang, til tross for at Manchester City kan møte West Hams prisantydning på drøyt 1,3 milliarder.

Arsenal er samtidig åpne for å selge Thomas Partey (30). Han ser ut til å takke nei til tilbud fra Saudi-Arabia, men skal være åpen for en overgang til Juventus - som er interessert i ghaneseren.

I DUELL: West Hams Declan Rice kan bli Martin Ødegaards nye lagkamerat, mens Thomas Partey kan forlate London-klubben. Foto: Kirsty Wigglesworth

I Italia kjemper rivalene AC Milan og Inter om signaturen til Chelsea-spiller Romelu Lukaku (30).

Bayern München jakter hurtigtoget Kyle Walker (33). Den tyske storheten er villige til å gi Walker er toårskontrakt skriver Bild.

Dortmund er interessert i to unggutter fra de store Manchester-klubbene: Tyskerne ønsker å signere Hannibal Mejbri (20) fra Manchester United og Cole Palmer (21) fra Manchester City.

Svenske Viktor Gyökeres (25) i Coventry er en ettertraktet mann. PL-kvartetten Brentford, Fulham, West Ham og Wolves konkurrerer med Sporting for svenskens signatur ifølge Daily Mail.

STORSCORER: Coventry City-spiss Viktor Gyökeres. Her under playoff-finalen. Picture date: Saturday May 27, 2023. Foto: John Walton

Vidunderbarnet Arda Güler (18) i Fenerbache er ønsket av Real Madrid. Han blir omtalt som «den tyrkiske Messi».

Over til trenermarkedet. Jürgen Klopps agent utelukker en Liverpool-exit for til fordel for det tyske landslaget for treneren. Det melder The Mirror.

Saudi-Arabia er ikke kun ute etter Premier League-spillere. Fulham-trener Marco Silva vurderer et lukrativt tilbud fra Al-Hilal i Saudi-Arabia.