Fotballryktene: – Arsenals bud på Mudryk avslått

Evening Standard skriver at Shakhtar Donetsk har avslått et bud på rundt 55 millioner britiske pund (drøyt 650 millioner norske kroner) for kjempetalentet Mykhailo Mudryk. Ifølge ryktene skulle deler av budet betales som tilleggsklausuler. Etter rapportene skal Arsenal være i gang med å forberede et nytt bud.



Den spanske sportsavisen AS skriver at Real Madrid planlegger et bud på Bayern München-back Alphonso Davies.

Ifølge Daily Mail er Newcastle interessert i å signere Jorginho når kontrakten hans med Chelsea går ut til sommeren. Chelsea skal ha et ønske om å senke gjennomsnittsalderen i troppen, og ryktes å være interessert i Enzo Fernandez.

Metro skriver at Lilles Jonathan David er linket til både Chelsea og Manchester United. De siterer franske La Voic du Nord på at 22-åringen skal ha uttalt at "alle spillere ønsker å spille i Premier League en dag".

I kvinnefotball ligger det an til en rekordovergang. Ifølge Daily Mail skal Tottenham være på vei til å legge inn et bud på 250 000 britiske pund (rett under tre millioner norske kroner) på Chelsea-stjernen Beth Mead.

Ifølge Teamtalk er Scott Parker favoritt til å overta managerrollen i Norwich, etter at The Canaries sparket Dean Smith. Også den tidligere Burnley-manageren Sean Dyche sies å være en kandidat til jobben.