Fotballmiljø i sorg etter at dommer døde under kamp

LANG FARTSTID: Frode Kleppe (t.v.) hadde over 50 år som fotballdommer. Foto: NFF Rogaland.

2. omgang hadde akkurat startet da hendelsen skjedde. Ola Barkved, styreleder i Sunde IL, var vitne.

Han forteller at det fort kom to hjertestartere på banen, og at en av spillerne satte i gang med gjenopplivning. Men livet sto ikke til å redde.

– Det var fælt. Jeg har vært med i fotballkretsen og kjenner han godt. Vi hadde god prat før kampen hvor han snakket om fremtiden, sier Barkved til TV2.

Dødsfallet omtales i samråd med familien.

– Frode vil minnes som en entusiast som alltid var blid. Da vi traff han på butikken, slo vi alltid av en prat, og han hadde alltid et smil på lur, sier Barkved.

– Veldig trist

Han forteller at tre ambulansebiler kom raskt til stedet, sammen med prest og kriseteam. Et møte med kommunens kriseteam og de øvrige som var på kampen fant også sted søndag.

– Jeg vil skryte av klubbene som meldte om dette veldig fort. Våre tanker går til Frode sin familie og hans nærmeste i denne tragiske hendelsen, sier kretsleder for NFF Rogaland, Helge Jørgensen til TV 2.

BLE HEDRET: Etter 50 år som fotballdommer fikk Frode Kleppe hyllest fra NFF Rogaland. Foto: NFF Rogaland.

Stavanger Aftenblad har også omtalt saken



Representanter fra fotballkretsen og rektorene fra skolene i nærheten deltok på søndagens krisemøte, ettersom flere barn fikk med seg hendelsen.



Kleppe har over 50 år som fotballdommer, og representerte Tjensvoll FK.

– Det er en veldig trist dag. Klubben hadde ikke eksistert hvis ikke Frode og to andre startet klubben i 1980. Han har vært svært viktig for klubben, sier leder for Tjensvoll FK, Cecilie Bakkene Pedersen til TV 2.

– Vi har mistet en hedersmann og hyller han med takknemlighet denne dagen. Det er mange i vår klubb som kjente han veldig godt som er veldig lei seg i dag, sier hun.

– Frode kjenner jeg som en god og nær person med masse lidenskap. At han faller om og dør på fotballbanen gjør det veldig sterkt, sier Jørgensen.