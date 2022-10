Fotballkona må ut med 18 millioner kroner

Det melder flere britiske medier tirsdag ettermiddag.

Ifølge The Guardian må Rebekah Vardy betale 90 prosent av Coleen Rooneys saksomkostninger.

Vardy må ut med 800.000 pund umiddelbart, en sum som vil stige til rundt 1,5 millioner pund – om lag 18 millioner kroner etter dagens kurs.

Det ble bestemt av Høyesterett tirsdag.

På toppen av det hele kommer hennes egen regning, som vil gjøre at rettssaken totalt har kostet henne rundt tre millioner pund, skriver The Guardian.

Vardy må attpåtil betale saksomkostningene til The Sun-journalister som er blitt dratt inn i saken.

Instagram-felle

Feiden startet da Rooney (36) anklagde Vardy for å ha lekket informasjon fra hennes private Instagram-konto til tabloidavisen The Sun.

Rooney avslørte i sosiale medier at hun hadde lagt Instagram-feller for å avsløre Vardy.

Hun blokkerte samtlige personer bortsett fra én fra å se falske historier på story. Formålet var å se om de fortsatt fant veien til The Sun.

«Og vet dere hva? Det gjorde de. Nå vet jeg med sikkerhet hvilken konto/person disse historiene kom fra. Jeg har lagret og tatt screenshots av alle Instagram-historiene som viser at kun én person har sett dem. Det er ... Rebekah Vardys konto», skrev Rooney.

VITNET: Wayne Rooney hevdet i retten at Englands landslagsledelse ba ham snakke med Jamie Vardy, for «å be sin kone om å roe seg ned og ikke dra opp unødvendige, utenomsportslige saker». Jamie Vardy mente at utsagnet var ren løgn. Foto: HANNAH MCKAY

Kalles selvmål

Vardy bestemte seg for å saksøke henne for ærekrenkelser.

I juli tapte Vardy rettssaken. Hun har hele tiden bedyret sin uskyld.

Britiske medier er nådeløse i omtalen av Vardy. The Guardian skriver at ikke bare tok hun frivillig en sak til retten som ødela omdømmet hennes, hun må også betale millioner av pund for å bli «offentlig ydmyket».

Tabloidavisen Daily Mail kaller det «et av de verste selvmålene i britisk rettshistorie».

BELASTNING: Rebekah Vardy har fortalt at hun fikk alvorlige angstanfall og at hun ble lagt inn på sykehus tre ganger etter at konflikten nådde offentligheten. Her med mannen Jamie Vardy i forbindelse med rettssaken. Foto: Yui Mok

I dommen ble Vardy anklaget for å ha ødelagt bevis. Retten mente at Vardy sannsynligvis hadde slettet viktige WhatsApp-meldinger med overlegg, og at agenten hennes med vilje hadde mistet en telefon i Nordsjøen.